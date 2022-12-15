İhlas Haber Ajansı

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Müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Konya’nın Yunak ilçesinde müstakil bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Yunak ilçesinde müstakil bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Yunak ilçesi Karatay Mahallesi Uzun Cadde üzerindeki müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin yangın çıktığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Herhangi can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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