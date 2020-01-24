İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müstakil evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi

Konya’nın Kulu ilçesinde 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi mezarlığı bitişiğinde Zahir Önen'e ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde çıkan yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, yangının tekrar büyümemesi için odalarda bulunan yatak, yorgan ve diğer eşyaları dışarı çıkararak soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrasında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.