Müstakil evdeki yangın paniğe neden oldu

Konya'da müstakil evin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi'nde bulunan müstakil evde evin yanındaki odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komşular da yangını söndürmek için sefer olurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.