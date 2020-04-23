Müzik öğretmeninden 23 Nisan'da gitarlı balkon konseri

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Ali Akkanat Anadolu Lisesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan Tayfun Korkmaz'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evinin balkonunda gitarla verdiği konser, vatandaşlara büyük bir coşku yaşattı.

Evsat Mahallesi Orhan Özgür Caddesi üzerinde apartmanın ikinci katındaki evinin balkonuna çıkan müzik öğretmeni Tayfun Korkmaz, gitarı ile 23 Nisan, İzmir marşları ve kahramanlık türküleri ile sevilen şarkıları seslendi. Mini konser, komşuların büyük beğenisini topladı. Komşuları, konsere evlerinin balkonlarına ve camlara çıkarak alkışlarla eşlik etti. Bazı bina sakinleri ise konseri cep telefonlarından sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.