Nakipoğlu Sağlık Merkezinin inşaatı devam ediyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından kompleks olarak projelendirilen ve Nakipoğlu Mahallesine kazandırılacak Nakipoğlu Sağlık Merkezinin inşaatında son aşamaya gelindi.

Türkiye'ye örnek Sağlık alanındaki yatırımlarıyla ilçeye değer katan Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Mahallesine de önemli bir sağlık tesisi kazandırıyor. Bu çerçevede içerisinde Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Sağlıklı Yaşam Merkezini de içine alan kompleks bir proje olan Nakipoğlu Sağlık Merkezinin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. 2 bin 825 metrekarelik inşaat alanıyla üç bölümden oluşacak tesisin Aile Sağlığı Merkezi Bölümünde 5 üniteli Doktor-hemşire odaları, Aşılama ve Gebe İzleme Odaları, Laboratuvar, Tıbbi Müdahale Odası bulunacak. Sağlıklı Yaşam Merkezi bölümünde Ağız Diş Polikliniği, Sigara Bırakma Polikliniği, Çocuk Gelişimi Uzmanı Odası, Okul Sağlığı Odası, Psikolog Odaları, Sağlıklı Beslenme Danışmanı Diyetisyen Odaları, Fizyoterapist Odası, Fiziksel Egzersiz Salonu, Gebe Sınıfı Salonu, Mamografi Odası, Üreme Sağlığı ve KETEM Danışmanlığı, Eğitim Toplantı Salonu, Acil Müdahale Odası, Laboratuvar-Kan Alma Odası olacak. Acil Sağlık Hizmetleri Biriminde ise 2 Dinlenme Odası, Ortak Alan, enerji alanı ile otopark olacak. Nakipoğlu Sağlık Merkezinin kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

Başkan Hasan Kılca inşaatta incelemelerde bulundu

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yaylacı, birim müdürleri ve Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte, Nakipoğlu Sağlık Merkezinin inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Hasan Kılca, yapımında artık son aşamaya gelinen tesiste yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karatay'da önemli bir ihtiyaca cevap verecek sağlık kompleksinin Sağlık Bakanlığı hizmet kalitesinin istediği standartlara sahip olduğunu aktardı. Nakipoğlu Sağlık Merkezi ile Karataylı vatandaşların çok daha modern sağlık hizmeti alacağını aktaran Başkan Kılca, “Belediye meclis üyelerimizle birlikte, 2 bin 825 metrekarelik inşaat alanıyla 3 bölümden oluşacak sağlık tesisimizin inşaatında incelemelerde bulunduk. Yapımında sona gelinen Nakipoğlu Sağlık Merkezimizde hem Aile Sağlığı Merkezi hem 112 Acil Sağlık İstasyonu hem de Sağlıklı Yaşam Merkezi bulunacak. 3 katlı olarak tasarladığımız bu merkez inşallah uzun yıllar Konyamıza ve hemşehrilerimize hizmet verecek. Sağlık alanındaki yatırımlarımızla da hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Nakipoğlu Sağlık Merkezimiz ilçemize Konyamıza hayırlı olsun” dedi.