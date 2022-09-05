Nakipoğlu Sağlık Merkezi'nin inşaatı hızla sürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından 3 ayrı kompleks ile Nakipoğlu Mahallesine kazandırılacak olan Sağlık Merkezi'nin inşaat çalışmaları hızla ilerliyor.

Nakipoğlu Mahallesinde inşaat çalışmaları hızla devam eden Sağlık Merkezi; Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni de içine alan 3 kompleksi bir araya getirecek. 2 bin 825 metrekarelik inşaat alanıyla 3 bölümden oluşacak tesisin Aile Sağlığı Merkezi Bölümünde 5 üniteli doktor-hemşire odaları, aşılama ve gebe izleme odaları, laboratuvar, tıbbi müdahale odası bulunacak. Sağlıklı Yaşam Merkezi bölümünde Ağız Diş Polikliniği, Sigara Bırakma Polikliniği, çocuk gelişimi uzmanı odası, okul sağlığı odası, psikolog odaları, sağlıklı beslenme danışmanı diyetisyen odaları, fizyoterapist odası, fiziksel egzersiz salonu, gebe sınıfı salonu, mamografi odası, üreme sağlığı ve ketem danışmanlığı, eğitim toplantı salonu, acil müdahale odası, laboratuvar-kan alma odası olacak. Acil Sağlık Hizmetleri Biriminde ise 2 dinlenme odası, ortak alan, enerji alanı ile otopark olacak. Nakipoğlu Sağlık Merkezi'nin en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

Nakipoğlu Sağlık Merkezi'nin yaklaşık 2 ay önce temelinin atıldığını hatırlatan Hasan Kılca; 2 ay gibi bir kısa sürede kaba inşaatında önemli yol kat ettiklerini söyledi. Kılca; Karatay'da önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan üçlü kompleksin, Sağlık Bakanlığı hizmet kalitesinin istediği standartlara sahip olduğuna vurgu yaptı. Nakipoğlu Sağlık Merkezi ile Karataylı vatandaşların daha modern sağlık hizmeti alacağını aktaran Kılca, “Nakipoğlu Sağlık Merkezimizin temelini yaklaşık 2 ay önce atmıştık. Geldiğimiz noktada kaba inşaatta büyük bir aşama kaydettik. Diğer hizmetlerde olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de Karatay'ın çehresi günden güne değişiyor. 3 ayrı birim ile bölgemize hizmet verecek Nakipoğlu Sağlık Merkezimiz ile vatandaşlara çok daha modern ve konforlu bir hizmet sunulmuş olacak. Projemizde hem Aile Sağlığı Merkezi hem 112 Acil Sağlık İstasyonu hem de Sağlıklı Yaşam Merkezi bulunacak. 3 kat olarak tasarladığımız merkez, geniş bir bölgeye hizmet verecek. Karatay Belediyesi olarak diğer tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da örnek teşkil edecek yatırımlarımızı hemşehrilerimizle buluşturmayı sürdüreceğiz. Sağlık Merkezimizin inşaatı bereketiyle ilerliyor. En kısa sürede bu güzel hizmetimiz hemşehrilerimizin hizmetinde olacak” dedi.