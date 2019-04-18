Nalçacılılar Taraftar Derneğinden Başkan Tutal'a ziyaret

Nalçacılılar Taraftar Derneği ve Nalçacılılar Seydişehir Grubu, Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Seydişehir'de ikinci dönemine başlayan Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Tutal'a Nalçacılılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı ve Nalçacılılar Seydişehir Grubu hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, her zaman gençlere yönelik çalışmalara devam edeceklerini ve ellerinden geldiği kadar yanlarında olacağını söyledi.

Seydişehir'de gençlerin Konyaspor sevgisinden memnun kalan Nalçacılılar Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Apalı ise, Seydişehir'in potansiyelinden ve yanlarında olan Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın tüm ilçelere örnek olabilecek bir model olduğunu söyledi ve Seydişehir grubuna verdiği destekten dolayı teşekkür etti. İbrahim Apalı, ayrıca liseye giden 17 yaş ve altı gençlere çok uygun fiyatta kombine vereceklerini bu kampanyadan Seydişehir'in de faydalanacağı müjdesini verdi.

Nalçacılılar Seydişehir Grubu Başkanı Süleyman Sayan da, Seydişehir ve gençler için yürüttükleri çalışmalardan bahsederek, ilerleyen günlerde Konyaspor ve Nalçacılılar Seydişehir Grubu adına güzel işler yapacaklarını kaydetti.

Ziyarette, taraftarlar Başkan Mehmet Tutal'a yeşil beyaz çiçek ve Konyaspor atkısı takdim etti.