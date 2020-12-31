Narkotik Eğitim Tırı Konya'da hizmete başladı

İçişleri Bakanlığının öncülüğünde "En iyi narkotik polisi anne" sloganıyla düzenlenen proje kapsamında Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Narkotik Eğitim Tırı' eğitim vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığının öncülüğünde ‘En iyi narkotik polisi anne' sloganıyla düzenlenen proje kapsamında, Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Narkotik Eğitim Tırı" hazırlandı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende "Narkotik Eğitim Tırı" hizmet vermeye başladı. Narkotik Eğitim Tırı, il ve ilçe merkezlerini gezerek, öğrencileri ve vatandaşları uyuşturucunun zararları ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirecek.

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, törende yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından başlatılan ‘En iyi narkotik polisi anne' projesi kapsamında hazırlanan eğitim tırı ile uyuşturucu ile mücadelede mesafe kat edeceklerini söyledi. Emniyete kazandırılan eğitim tırı ile vatandaşların yerinde bilgilendirme ile polise olan desteğini artırmak istediklerini belirterek, “Narkoterör olarak ifade ettiğimiz uyuşturucu madde bağımlılığının nitelikleri ve etkilerinin anlatıldığı Narkotik Eğitim Tırı ile amacımızın sizlerin bilgilerini artırmak ve bu konuda alınacak tedbirleri tekrardan göstermektir. Bugün itibariyle faaliyete geçirdiğimiz eğitim tırımız il merkezi ve ilçelerimize ziyaretlerde bulunarak, öğrencileri ve velilerimizi bilgilendirecek. Narkotik Eğitim Tırını teşkilata kazandırmış olmanın gururu ile Narkoterör üzerinde eğitici rol alarak vatandaşlarımızı eğitecek olmanın sevincini yaşamaktayız” dedi.

Konuşmanın ardından törene katılan Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve beraberindekiler Narkotik Eğitim Tırı'nı gezerek inceledi.