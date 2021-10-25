Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge Finalleri tamamlandı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında düzenlenen 5. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge Finali Online olarak yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda tamamlandı.

Akşehir Kültür Merkezi'nde yapılan bölge finalleri yarışmasında jüri üyeleri bölgelerden gelen videoları izleyerek değerlendirme yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yapılan yarışmada, Milli Eğitim Bakanlığı Covid-19 Salgını nedeniyle yayınladığı Genelgesine istinaden öğrencilerin yarışmalarda iller arası geçiş yapmasının uygun olmaması nedeniyle yarışmaya katılan illerden il birincilerinin videoları izlenerek o bölgenin birincileri belirlendi. Yarışmada Batı Karadeniz Bölgesinden Rumuz Grup ŞMK, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Rumuz Beyaz Güller, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Rumuz Küçük Oyuncular, Marmara Bölgesi'nde Rumuz İlahi Hoca Efendi, İç Anadolu Bölgesinde Rumuz Şimal, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rumuz Yağmurun Çocukları, Ege Bölgesinde Rumuz Cesur Yürekler bölge birincisi olarak Türkiye Finaline katılmaya hak kazandı.

Bölge Finallerinde yarışmanın jüri üyeliğini Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi ve SÜNHAM Müdür Yardımcısı Tahsin Yüksel, Akşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü H. Emrullah Öztürk, Nasreddin Hoca Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Kenan Karasu, Nasreddin Hoca İlim Kültür Araştırma ve Dayanışma Derneği (NİDA-DER) Başkanı İsmail Hakkı Koç, Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kadriye Çakır yaptı.

5. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nın Türkiye Finali; 26 Ekim 2021 Salı günü saat: 10.00 da Akşehir Kültür Merkezi'nde yine online olarak gerçekleştirilecek.