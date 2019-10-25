Nasreddin Hoca Isparta'da konuşuldu

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde bir konferans gerçekleştirildi.

Nasreddin Hoca'yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak, Nasreddin Hoca'nın bilge kişiliğini, ulemalığını anlatabilmek ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Konferans'ta açılış konuşmasını yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehir'de 60 yıldır icra edilen, belki Cumhuriyet tarihi boyunca kesintisiz, uluslararası nitelikte uygulanan birkaç etkinlikten biri olan Nasreddin Hoca Şenliklerimizi 5-10 Temmuz da yapıyoruz ve bu şenliklerimiz dolu dolu geçmektedir. 4 yıldır da Nasreddin Hoca Anma Günleri etkinliklerini düzenliyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi esas Nasreddin Hoca. Tabii ki bir mizah yönü var ama bu mizah yönü onun nükte ve latifeyi kullanma sanatından öteye geçmedi. Hocamız bir komedyen değil, bir din alimidir. Anma etkinliklerinde Nasreddin Hocamızın din alimliğini ve kadılığını da öne çıkaralım diye böyle bir program tertip ettik” dedi.

Sözlerine devam eden Başkan Akkaya, “Bu etkinlikler kapsamında konferanslarımız var, ilkokullar arası Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması var. Ülkemizin tamamını içe alan bu yarışmada her geçen yıl katılımlar artmaktadır ve ilgi yoğundur. Bu yılda 44 ilimizden gelen öğrencilerimizi bölge birincilerini ve Türkiye birincisini seçmek için misafir ediyoruz. Önceki gün yarışmalarımızı başlattık ve şu anda bölge finalleri devam ediyor. Cumartesi günü Türkiye birinciliği için yarıma yapılacak ve sonrasında ödül töreniyle etkinliğimiz sona erecektir. Bu programlar çerçevesinde geçtiğimiz yıllarda da Konya'da bulunan üniversitelerimizde; Selçuk Üniversitesi, Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi gibi üniversitelerimizde konferanslar gerçekleştirdik. Karaman Karamanbeyoğlu Üniversitesi ve Afyonkarahisar'da bulanan Kocatepe Üniversitemizde konferanslar gerçekleştirdik. Bu yılda komşu ilimiz, güller diyarı Isparta'dayız. Süleyman Demirel Üniversitesi kampüs yerleşkesinde bu etkinliği yapmak için Sayın Rektörümüzden izin istedik. Sağ olsun bizi kırmadı, kendilerine bizleri misafir ettikleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Tabur da yaptığı konuşmada, “Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum, şeref verdiniz. Akşehir Belediye Başkanımızın da belirttiği gibi konuyu üstatlarına bırakmak lazımdır diye düşünüyorum. Fakat ben özellikle heyecanımı belirtmek istiyorum. Bilge Nasreddin hakkında bize anlatılan, aktarılan, duyduklarımızın bazıları doğru, bazıları ise yanlış. Bu konferanslar sayesinde belki yanlış bildiğimiz bilgileri işin ustasından doğru olarak öğrenme fırsatımız doğacaktır. Bu konferansın üniversitemiz adına, fakültemiz adına, önemli bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konferansta; Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık “Klasik Türk Edebiyatında Nasreddin Hoca”, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Saim Sakaoğlu “Nasreddin Hoca hakkında Yanlış Bilinenler ve Yeni Bilgiler”, Eğitimci Yazar Mustafa Özçelik tarafından da “Bir Din Adamı Olarak Nasreddin Hoca'nın Portresi” konulu sunumlarını yaptı.

Konferansın sonunda Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Tabur'a ve konferansı veren akademisyenlere protokol tarafından plaket takdimi yapıldı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki konferansa; Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Tabur, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.