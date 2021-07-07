Nasreddin Hoca Şenliği dolu dolu etkinliklerle sürüyor

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çeşitli etkinlikler ve tiyatrolarla devam ediyor.

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çeşitli etkinliklerle sürüyor. Şenlik kapsamında Akşehir'de her saat başı çeşitli etkinlikler yer alıyor. Çocuk ve yetişkin tiyatroları, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinliklerle şenlik, 10 Temmuz akşamına kadar devam edecek .

Action Team nefesleri kesti

Şenlik kapsamında sahne alarak şov sergileyen Action Team isimli grup, yaptıkları gösterilerle izleyenlerin nefeslerini kesti. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteri 2 seans halinde gerçekleştirildi. Bisiklet, tekerlekli paten ile rampada birbirinden tehlikeli ve akrobatik hareketler sergileyen grup üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda gösteriyi izleyen vatandaşların yüreklerini ağzına getirdi. Grup üyeleri basketbol topları ile yaptıkları gösteride zaman zaman seyirciyi de gösteriye dahil ederek keyifli anlar yaşattı.

Fareli Köyün Kavalcısı oyunu çocuklarla buluştu

Etkinlikler kapsamsında, Akşehirli çocuklar için her gün farklı tiyatro gösterileri sunuluyor. Etkinlikler boyunca 3 seans halinde farklı çocuk oyunları Akşehirli çocuklarla buluşacak. Bu kapsamda Nasreddin Hoca Vakfı'nın katkılarıyla Birdirbir Çocuk Tiyatrosu'nun ‘Fareli Köyün Kavalcısı' isimli tiyatro oyunu Akşehirli çocuklar için perde açtı. Akşehir Kültür Merkezi'nde sergilenen oyuna çocuklar kadar büyüklerde ilgi gösterdi. Yoğun ilginin olduğu tiyatroda çocuklar kahkahalarla oyunu izlerken, oyun sonunda çocuklar ve oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi.

Halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında gösteriler sergileyen yerli halk oyunları ekipleri izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Akşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Border Bornova Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü, Hotead Halk Oyunları Topluluğu, Gaziantep Delde Delyanlılar Gençlik ve Spor Kulübü, Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ekipleri tarafından şehrin çeşitli meydanlarında gösteriler sunuluyor. Grupların gösterileri seyirciler tarafından büyük beğeniyle izlenirken, 10 Temmuz akşamına kadar devam edecek olan 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamı boyunca yerli halk dansları ekipleri, çeşitli meydan ve mahallelerde gösterilerini sergilemeye devam edecek.

Hayat Kime Güzel ile kahkaha tufanı

Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında; İstanbul Meydan Sahnesi tarafından sahnelenen ‘Hayat Kime Güzel' isimli tiyatro oyunu Akşehirli tiyatro severlerle buluştu. Nasreddin Hoca Açık Hava Tiyatrosu'nda sergilenen ‘Hayat Kime Güzel' isimli 2 perdelik komedi tiyatro oyunu, Akşehirli tiyatro severler tarafından beğeniyle izlendi. İstanbul Meydan Sahnesi Oyuncuları; Deniz Oral, Tuba Erdem, Hacı Ali Konuk, Faruk Sofuoğlu ve Burçak Kabadayı'nın rol aldığı oyunda; hayatın zorluklarına rağmen elimizdekilerin kıymetini bilmek ve en güzel hayatın kendi yaşadığımız hayat olduğu gibi mesajlar verilirken, seyirciler kimi zaman kahkahaya boğulurken, kimi zamanda düşünerek keyifli dakikalar geçirdi.

Yoğun katılımın olduğu tiyatroyu Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Meclis Üyesi Çakır Buğra, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ve çok sayıda seyirci izledi.