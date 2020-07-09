Nasreddin Hoca Şenliğinde arabalı sinema etkinliğine yoğun ilgi

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 61'inci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında düzenlenen arabalı sinema etkinliği yoğun ilgi gördü.

Akşehir Perşembe Pazarı alanında gerçekleştirilen etkinliğe, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'de katılırken, etkinliğin olduğu alana araçları ile gelen vatandaşlar kurulan dev ekranda Akşehirli oyuncu ve yönetmen Emre Çaltılı'nın çekimlerini Akşehir'de gerçekleştirdiği “Hayatta Olmaz” filmini izledi. Filmi izleyenlere Akşehir Belediyesi tarafından gazoz ve patlamış mısır ikramı da yapıldı.

Film gösterimi öncesinde bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Biz de bildiğiniz gibi pandemi tedbirlerine uygun olarak bir Nasreddin Hoca şenlik programı hazırladık. Maya çalma programı, sanal ortamdaki yarışmalar, resim, fotoğraf yarışmaları, sergiler, havai fişek, yine Sultandağlarına yansıttığımız lazer gösterileriyle şenliğimiz devam ediyor. Hemşehrimiz Emre Çaltılı'ya ait olan Hayatta Olmaz filmini izleyeceğiz. Daha önce bu filmi kültür merkezimizde ücretsiz olarak hemşehrilerimize izletmiştik. Yaklaşık 300'ün üzerinde araçla katılım var, teşekkür ediyoruz. Seneye inşallah dolu dolu alışa geldiğimiz konserler, çocuk ve yetişkin tiyatroları, eşek yarışları, gülmece parkındaki sanatsal etkinlikler yine halk oyunları gösterileriyle inşallah buluşacağız. Pandemi sürecini gölgelemeyelim, hassasiyet gösterelim, vebal altında kalmayalım. Bu etkinlikleri olabildiğince daralttık, hassasiyetle değerlendirdik. Süreç; normale dönerse belki konser etkinliklerimizi yine düzenleyebiliriz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyorum ”dedi.

Araçları içerisinde dev ekranda film izleme keyfini yaşayan katılımcılar etkinliği beğendiklerini ifade etti.

Sosyal mesafede bisiklet turu

61'inci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir Belediyesi, Nasreddin Hoca Turizm Derneğinin de katkısıyla bir bisiklet turu düzenledi. Cumhuriyet Meydan'ında başlayan bisiklet turunda maske takılarak, sosyal mesafe kuralına uyulup, kent turu gerçekleştirildi. Sosyal Mesafede bisiklet turuna, Afyonkarahisar TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Nasreddin Hoca Turizm Derneği Başkanı İsa Kurt, Akşehir Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Adem Büyükçanga, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile çok sayıda bisiklet sever katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan ve Hıdırlık Caddesi üzerinde devam eden bisiklet turu; Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nden dönüş yapılarak tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.