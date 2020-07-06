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Nasreddin Hoca Şenliğinde çocuklar için etkinlik

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Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği tarafından Cumhuriyet Meydanında bir etkinlik düzenledi.


Yapılan etkinlikte balon katlama şov, ateş gösterisi, jonglör gösterisi, tahta bacak gösterisi, cambaz gösterisi gibi etkinlikler çocuklarla buluşurken, gösteri öncesinde maske dağıtımı da yapıldı. Yapılan etkinliği Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği Başkanı İsa Kurt, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Adem Büyükçanga, vatandaşlar ve çocuklar izledi.

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