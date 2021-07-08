Nasreddin Hoca şenliğinde ‘Seni Unutmak İstemedim ki' oyununa yoğun ilgi

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında her akşam çeşitli tiyatro grupları tarafından oyunlar sergileniyor.

Bu kapsamda Nasreddin Hoca Vakfı'nın katkılarıyla Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda, İstanbul Temaşa Tiyatrosu tarafından sergilenen ‘Seni Unutmak İstemedim ki' isimli oyun Akşehirliler tarafından büyük ilgi gördü. Erkan Gündüz'ün yazdığı, İrfan Kangı'nın yönettiği oyunda; Pelin Öztekin, Kayra Şenocak, Dost Elver ve Ferdi Akarnur gibi ünlü tiyatro sanatçıları rol aldı. Bir aile komedisi olan oyunda, karı koca arasındaki geçmişte ve günümüzde yaşanan olaylar mizahi bir dille ele alındı. İzleyenlerin neşeli dakikalar geçirdiği oyun sonunda seyirciler oyuncuları ayakta alkışladı. Oyun bitiminde tiyatro sanatçılarına teşekkür eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, daha önceki yıllarda temsili Nasreddin Hocalık görevini üstlenen usta sanatçı Rasim Öztekin'in kızını da Akşehir'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, Akşehirlileri güzel tiyatrolarla buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Akkaya konuşmasının sonunda tiyatro grubu adına usta sanatçı Ferdi Akarnur'a plaket takdim etti.

Akşehirli çocuklar Bulutlar Ülkesi'nde dolaştı

Öte yandan, çocuklar için her gün farklı tiyatro gösterileri sunulmaya da devam ediliyor. Birdir Bir Tiyatrosu oyuncuları Efe Teker, Melis Çalgı, Adnan Aslan, Betül Özkaya ve Vedat Arıcan'ın rol aldığı oyunda ise hayal gücü çok geniş bir çocuk olan Yusuf'un tüm ülke ahalisi için önemli bir işi başarmak için Bulutlar Ülkesine gitmesi ve burada gelişen olaylar anlatılıyor. Yusuf'un hayal gücünün ne kadar önemli olduğunu keşfedildiği tiyatro oyunu 2 seans halinde Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde çocuklarla buluştu. Yoğun ilginin olduğu tiyatroda, çocuklar kahkahalarla oyunu izlerken, oyun sonunda çocuklar ve oyuncular hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.