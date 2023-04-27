Nasreddin Hoca'nın memleketi Akşehir'de Dönemeç Kitap Kafe'nin açılışı yapıldı

Nasreddin Hoca'nın memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde Dönemeç Kitap Kafe'nin resmi açılışı yapıldı. Akşehirli Ünlü Yazar Tarık Buğra'nın ‘Dönemeçte' isimli kitabından esinlenilerek ismi ‘Dönemeç Kitap Kafe' olarak belirlenen mekan, hizmete başladığı günden bu yana gençler tarafından büyük rağbet görüyor. Mekanda çay ve çeşitli ikramlar da ücretsiz olarak sunuluyor.

Akşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan, Akşehirli gençlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Dönemeç Kitap Kafe'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'in katılımıyla gerçekleştirildi. Akşehir Kültür Merkezi önünde yapılan açılış töreni öncesinde Akşehir Belediyesi Mehter Grubu tarafından bir gösteri sunuldu.

"Dönemeç Kitap Kafe'nin klasik bir kütüphanenin ötesinde"

Törende ilk olarak konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Dönemeç Kitap Kafe'nin klasik bir kütüphanenin ötesinde olduğuna değinerek, “Klasik bir kütüphanenin ötesinde hem ders çalışabilecekleri, hem araştırma yapabilecekleri, hem kitap okuyabilecekleri bir mekan oluştu. Bu mekan 380 metrekarelik bir alana sahip ve burada 3 bölüm var. Sesli bir bölüm var, burada çeşitli etkinliklerin, söyleşilerin, grup çalışmalarının yapılacağı bir bölüm, teras bölümü dağ manzaralı. Ayrıca yarı sesli bölüm var, burası da grup çalışmaları ve bireysel çalışmalara yönelik bir alan. Bir de sessiz bölüm var ki tamamen izolasyon yapıldı ve bireysel olarak çalışmaların yapılabileceği bir bölüm. Bu mekanımız sabah dokuzda açılıyor akşam saat dokuza kadar haftanın yedi günü hizmet veriyor. Gençlerimiz buraya yoğun ilgi gösteriyor ve yer bulmakta güçlük çekiyor. İkincisinin ve üçüncüsünün de Akşehir'imize lazım olduğunu görüyoruz ve inşallah ilerleyen zamanlarda bu mekanların sayılarını artıracağız. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılını yaşatacak, onun içini dolduracak olan gençlerimiz olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da, "tüm donanımlarıyla, içerisindeki kitaplarıyla, mimari güzelliğiyle, gençlerimize ışıl ışıl, pırıl pırıl, onların içini açacak, kitap okuyabilecekleri, bilgiye ulaşabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri hizmetler art arda yapılıyor" şeklinde konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, kitap kafenin yatırım miktarının belki az görünebileceğini ancak misyon ve yapacakları olarak bütün yatırımların üstünde olduğunu ifade ederek, “Ecdadımızın çok önem verdiği eğitime, kültüre bu noktada başkanımızın da hizmet etmesi, yeni nesilleri her konuda bir ileri kademeye taşıma adına, sınavlarında, rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda, ikramlarını da ücretsiz alarak, arkadaşlarıyla bazen sohbet, bazen de derslerini çalışacakları kitap kafe oluşturmasına çok memnun olduk, tebrik ediyoruz, Salih beye teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaları ardından İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci'nin dua etmesi ve katılan protokol mensuplarının açılış kurdelesini kesmesiyle Dönemeç Kitap Kafe'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Başkan Akkaya; açılışa katılanlara Dönemeç Kitap Kafe'yi gezdirerek mekan hakkında bilgiler verdi. Açılışa; AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Belediye Başkanı Salih Akkaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.