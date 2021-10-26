Nasreddin Hoca'nın ruhu için Mevlid-i Şerif okutuldu

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında öğle namazı öncesi Nasreddin Hoca'nın ruhu için Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak Mevlid-i Şerif okundu.

Akşehir İplikçi Camisi'nde; Akşehir Belediyesi ve ilçe müftülüğü organizasyonuyla yapılan etkinlikte camiyi dolduran cemaat, uran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinledi. Öğle namazının kılınmasının ardından camiye gelen cemaate, Akşehir Belediyesi tarafından mevlid şekeri ikramı da yapıldı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'da mevlid şekeri ikramı sırasında vatandaşlarla bir araya geldi.