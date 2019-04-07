Nasreddin Hoca'nın torunları ecdadı ile buluşmaya devam ediyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından başlatılan ‘Nasreddin Hoca'nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor' projesinde, Çanakkale gezisine katılmak isteyen 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup daha düzenlenen törenle Çanakkale'ye uğurlandı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya uğurlama töreninde tek tek otobüsleri ziyaret ederek Çanakkale'ye gidecek öğrencilere hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. Başkan Akkaya yaptığı konuşmada “Çanakkale bizim için önemli, çünkü ecdadımızın altın harflerle destan yazdığı bir yer. Metrekareye 6 bin merminin düştüğü, mermilerin havada çarpıştığı tarihimizdeki en önemli yer. Ecdadımız bu memleketi bize vatan olarak verebilmek için orada büyük bir mücadele vermiş. Bu bakımdan bu bilinçle orayı ziyaret edip gezersek döndüğümüzde daha çok bu memlekete sahip çıkma zorunluluğumuz olduğunu göreceğiz. Çünkü bu milletin istikbali sizlersiniz” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu'da geziyi düzenleyen Akşehir Belediyesine ve Başkan Akkaya'ya teşekkür ederek tüm öğrencilere hayırlı yolculuklar diledi.

Yapılan duanın ardından İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan 225 kişi, 5 otobüsle Çanakkale gezisi için uğurlandı.

Akşehir Nasreddin Hoca Meydanı'ndaki uğurlama törenine, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Onur Kafalı, okul idarecileri ve veliler katıldı.