Nasreddin Hoca'nın torunları sabah namazında buluştu

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca'yı anmak amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında ‘Nasreddin Hoca'nın Torunları Sabah Namazında Buluşuyor' etkinliği gerçekleştirildi

Hasan Paşa İmaret Cami'de sabah namazı öncesi okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından hep birlikte sabah namazı kılındı. Namaz sonrası cemaat, Nasreddin Hoca Türbesi'ne geçerek toplu halde dua etti.

Burada bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ‘Nasreddin Hoca'nın Torunları Sabah Namazında Buluşuyor' programına katılan herkese teşekkür ederek Nasreddin Hoca Anma Günleri'nin bu yıl pandemi nedeniyle kısıtlı olarak gerçekleştirildiğine değindi. Başkan Akkaya “ İnşallah önümüzdeki yıl bu pandemiyi de atlatmış olarak yine daha yoğun program ve konferanslarla bu Anma Günleri'mi icra etmiş oluruz. Nasreddin Hoca'mıza bu vefat yıldönümünde bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Türbe ziyaretinin ardından katılımcılara Nasreddin Hoca Meydanı'ndaki konakta bulunan Akşehir Belediyesi Çorba Çeşmesi'nde çorba ikramı yapıldı. Akşehir Nasreddin Hoca Meydanı'ndaki etkinliğe Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, bazı kamu kurum müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Nasreddin Hoca Anma günleri kapsamında Nasreddin Hoca'nın ruhu için Kur-an'ı Kerim Tilaveti, Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif Duası da yapıldı. Akşehir Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile yapılan Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif duasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Online fıkra canlandırma yarışmasının jüri değerlendirmeleri yapıldı

Akşehir Belediyesi tarafından Türkiye genelinde online olarak düzenlenen Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nın jüri değerlendirmeleri yapıldı. 7'den 70'e herkesin katılabildiği yarışmada katılımcıların gönderdiği videolar jüri üyeleri tarafından tek tek izlenerek değerlendirildi. Jüri üyeliklerini S.Ü. Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Şube Müdürü Habib Emrullah Öztürk, Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği adına Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dolmacı, Nasreddin Hoca Vakfı adına Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Karasu, Nida-Der Dernek Başkanı İsmail Hakkı Koç' un yaptığı yarışmada kazananların ödülleri 29 Ekim 2020 Perşembe günü takdim edilecek.