Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinliği kapanış paneli ile sona erdi

Anadolu Mektebi tarafından Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 40. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı anma programları kapanış paneli ile sona erdi.

Fikir, edebiyat ve aksiyon hayatımızın son yüzyılda yaşamış en önemli isimlerinden biri olan Üstad Necip Fazıl vefatının 40. yıl dönümünde Konya'da Selçuklu Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Anadolu Mektebi” tarafından düzenlenen programlar ile anıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de paydaş olduğu ve Türkiye'nin 13 farklı şehrinden yazar, öğretmen ve öğrenciyi bir araya getiren program vesilesi ile düzenlenen paneller, konferanslar, fotoğraf sergisi, konser, şiir dinletisi ve yazar buluşmaları ile Üstad Necip Fazıl'ın hayatı, eserleri, fikir dünyası ve aksiyon yönü tüm yönleri ile alındı.

“Şehri imar ederken nesli de ihya etme gayretindeyiz”

Anadolu Mektebi tarafından düzenlenen Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i anma programına Konya olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Konya Mevlana şehri, Konya Sadrettin Konevi'nin şehri, Konya Şemsi Tebrizi'nin şehri ve Konya'nın manevi iklimi her zaman en üst seviyede olmuştur ve olmaya da devam etmekte. Bu manada ben Konya'mızın her zaman olduğu gibi bundan sonra da öncü şehir olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Program vesilesi ile görüyorum ki gençlerimiz Necip Fazıl Kısakürek'i anlama ve anlatma yönünde zaten çok büyük bir iştiyaka sahipler. Onların buradaki muhabbetiyle, buradaki ilgisiyle inşallah bu anlama ve anlatma duygusu çığ gibi büyüyecek, ülkemize ve bütün dünyaya yayılacak. Bizim mutlaka erdemlerimizi, manevi büyüklerimizi, bize yol gösteren, bize önderlik yapan değerlerimizi en iyi şekilde anlatmamız ve yaşatmamız gerekiyor. Bu anlamda da Konya'mızda hakikaten çok güzel çalışmalar yapılıyor. Biz Selçuklu Belediyesi olarak şehirlerimizi imar ederken nesillerimizi ihya etmek için de çalışıyoruz. Bu manada üzerimize çok büyük bir görev düştüğünün farkındayız. Onun için de hep gençlerimize yönelik çalışmalar yapıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi, henüz resmi açılışını yapma fırsatını bulamadık. Ama kapısını açtığımız ilk günden itibaren gençlerimizle dolup taşıyor. Bütün sosyal alanlarımız, etüt merkezimiz, kütüphanemiz, konferans salonumuz gençlerimizle dolup taşıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Buradaki gençlerin ilgisi bize şunu gösteriyor. Biz gençlerimize doğru şeyleri sunabilirsek, biz gençlerimize doğru şekilde yaklaşabilirsek onlardan karşılığını kat kat fazlasıyla alıyoruz. Bunun için biz kütüphaneler açıyoruz, konferans salonları açıyoruz, sanat akademileri açıyoruz, atölyeler açıyoruz ki gençlerimiz mutlaka faydalı işlerle uğraşsınlar, kendilerini tanısınlar. Kendilerini tanımakla birlikte tarihimizi, kültürümüzü tanısınlar, medeniyetimizi anlasınlar. Bunları anladıktan sonra bunları öğrendikten sonra ben gençlerimizin çok daha iyi bir şekilde bizleri geleceğe taşıyacaklarına inanıyorum. Bu manada biz yolumuza sizlerin öncülüğünde, sizlerin yol göstericiliğinde en iyi şekilde devam ettirmenin çabası, gayreti içerisinde olacağız. Bugün kapanış programında sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu buradan ifade etmek istiyorum. Başta bakanım olmak üzere bu programların düzenlenmesinde, icrasında emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek çok daha çok daha güzel olacak gençlerimizin elinde, gençlerimizin omuzlarında geleceğimiz çok daha parlak olacak diyorum. Tüm hazirunu Allah'a emanet ediyorum” şeklinde konuştu.

“Gençlerin gayretleriyle ümitleniyoruz”

Öğrencilerin gayret ve çabalarıyla ümitlendiklerini belirten Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü, “Anadolu Mektebi olarak bu yolda, bu gelişmeyi sağlama konusunda ne yapmamız gerektiğini arıyoruz. Bizim ki bu arayışın bir safhası. Eğer arzu edilen bu konu verimli bir hale dönüşürse belki olayın daha önemli safhası, yani inşa safhası, kuruluş safhası, müesseseleşme safhası ve sistemle safhasına geçiş olabilir. Bu gerçekten herkese nasip olacak bir şey değil ve çok emek gerektiren bir iş. Aynı zamanda fikren çok gelişim göstermesi gereken bir zemin üzerine oturuyor. Dolayısıyla mektep mütevazi ama hayalleri olan bir mektep. Bu yolda olduğumuza inanıyorum. Öğrencilerimizin gayretleri, ortaya koydukları emekleri bizi gerçekten ümitlendiriyor. Bugüne kadar Anadolu Mektebinin gelişmesinde benim rolüm bir, öğrencilerin rolü bindir. Hocaların ki ise onun kat kat üzerindedir. Bu ülkede bütün eleştirilerimize rağmen kendi kökleriyle bağ kurmayı isteyen bir gençlik var, oranı da sandığımız kadar az değil. Türkiye'nin her yerinde benzer faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İnşallah çok hayırlı bir gelişmeye bu mektepten yetişerek, erken yola çıkan öğrencilerimiz hizmet edecekler. Ümidimiz budur” dedi.

Panelde Ahi Evran Üniversitesi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. İbrahim Kavaz, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş değerlendirme konuşması yaptı.

Programın sonunda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü'ye Selçuklu'nun sembolü çift başlı kartal takdim etti. Program protokol üyeleri tarafından panelist öğrencilere katılım belgesi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Necip Fazıl anma etkinlikleri Selçuklu Belediyesi Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen kapanış paneli ile sona erdi. Panele Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yanı sıra Eski Tarım Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Ahi Evran Üniversitesi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. İbrahim Kavaz, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Selçuk Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanı Fahrettin Demirci'nin yanı sıra öğretmen ve öğrenciler katıldı.