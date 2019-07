NEÜ 5 bin yeni mezun verdi

NEÜ, 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezunlarını verdi. Bu yıl içerisinde yaklaşık 5 bin öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, mezun olan öğrencilerine hayatlarında başarılar dileyerek mezun öğrencileriyle de yakından ilgilendiklerini ve onların her konuda yanlarında olmaya gayret ettiklerini belirtti. 2012 yılından beri yaklaşık 25 bin öğrenci mezun ettiklerini söyleyen Rektör Cem Zorlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi mezunu gençlerin; ülkemizin her alanında çok değerli katkılar sunacaklarına inandığını belirtti. Zorlu, gençlere her daim kendilerini geliştirmeleri ve yaşam boyu öğrenmeye açık olmaları konusunda tavsiyede bulundu. Rektör Zorlu, “Okul bitip de iş hayatına başladığınızda vicdanın, ahlak ve merhametin en önemlisi de adaletin hakim olduğu bir çalışma biçimine sahip olmanız ve öyle bir dünya inşa edene kadar çalışmanız gerekliliğini hatırlatmak istiyorum. Hem kendi geleceğiniz için hem de yeni nesiller için, sizlerin başarı sayılarınızı artıracağınıza, zaferlerinizin çerçevesini genişleteceğinize, ülkemizi daha iyi noktalara getireceğinize gönülden inanıyorum” dedi.

“Hedefimiz işinin ehli mezunlar yetiştirmek”

Rektör Zorlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak özel sektörle yürüttükleri iş birliklerine de değinerek, sanayi kuruluşları ile yaptıkları istişare ve değerlendirmelerin neticesinde daha nitelikli, işinin ehli mezunlar yetiştirebilmek için mühendislik fakültelerinin müfredatında değişiklikler yaptıklarını söyledi. Zorlu, “Gelişen teknolojiyle paralel olarak sürekli kendini yenileyen sanayi sektörüyle yürüttüğümüz iş birliği çalışmalarımızın odağında mühendis kadrolarımızın yeni gelişmelere adapte olması ve yeteneklerinin artırılması bulunuyor. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mühendislik fakültelerimizin müfredatını güncelleyerek iş yaşamına atıldıklarında güncel uygulamalara hakim ve uzman bir mezun profili meydana getirmeye gayret ediyoruz. Bir taraftan da özel sektörün mühendis kadrolarının daha nitelikli hale gelmesini desteklemek amacı ile yüksek lisans ve doktora programlarımızı açtık. Şimdilik bu programlarımıza AR-GE, üretim ve imalat sektörü çalışanları katılabiliyor. Özel sektörle yürüttüğümüz çalışmaların yelpazesini genişleterek sanayi sektöründe olduğu gibi farklı sektörlere yönelik müfredat güncellemelerimizi sürdürecek ve yine farklı alanlarda özel sektör çalışanlarına yönelik lisansüstü eğitim programlarımızı artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.