NEÜ Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışmalarına devam ediyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Avusturya Kardeşlik Vakfı Selsebil Aile Eğitim Merkezi'nin Avusturya'da ortaklaşa düzenlediği “Aile Okulu” programını tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Kardeşlik Vakfı binasında gerçekleşen törenle “Aile Okulu” programını tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri; NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve Avusturya Kardeşlik Vakfı Selsebil Aile Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Akbulut tarafından verildi. Alanında yetkin birçok uzman ve akademisyenin katkı sunduğu program çerçevesinde NEÜ Rektör Yardımcısı ve Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Birekul ile NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Okumuşlar da birer sunum gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Rektör Cem Zorlu, ilgi gören programın önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, “Dünya üzerinde her geçen gün farklı konularla zedelenmeye çalışılan aile kurumunun korunması ve bu konuda şuurlu olunması için elimizden gelen gayreti gösteriyor, bu yöndeki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca aile kavramına önem vererek bu programa katılan tüm kursiyerleri tebrik ediyor ve etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sunumlar ve konuşmaların ardından tören, kursiyerlere belgelerinin takdimi ile sona erdi.