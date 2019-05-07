NEÜ Değirmencilik Programı öğrencileri, IAOM Çalıştayına katıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Değirmencilik programı öğretim elemanları ve öğrencileri, Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği Çalıştayı'na katıldı.

NEÜ Meram Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) Programı öğretim elemanları Öğr. Gör. Hakan Vatansev, Öğr. Gör. Zekeriya Bilici, Öğr. Gör. Öznur Eymir ve beraberindeki öğrenciler Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenen Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği (IAOM) Çalıştayına katıldı.

Çalıştay hakkında bilgi veren Gıda İşleme Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Hakan Vatansev, çalıştay kapsamında yerli ve yabancı alanında uzman akademisyenler ve firma temsilcileri tarafından, buğday tanesinin yapısı ve değirmencilik özellikleri, laboratuvarda buğday ve un kalitesinin belirlenmesi, un kalitesi ve pazar taleplerinin karşılanması, buğday ve irmik temizleme ekipmanları ve ayrım prensipleri, kırma ve eleme sistemleri, doğru elek seçimi, buğday depolama ve değirmen zararlılarının kontrolü, un geliştiricileri konularında güncel bilgilerin ve çözüm önerilerinin teorik ve uygulamalı olarak sunulduğunu söyledi.

Öğr. Gör. Zekeriya Bilici ise firma sahipleri ve temsilcileri ile üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yapılabilecek projeler, değirmencilik programı uygulama altyapısına kazandırılabilecek hibe değirmen ve değirmen ekipmanları, laboratuvar cihazları konularında görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Öğrenciler, çalıştay sayesinde üniversite ve değirmencilik programı olarak kendilerini tanıtma fırsatı bulduklarını, mesleki ve sektörel bilgilerinin arttığını, sektör temsilcileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirerek eğitim-öğretim dönemlerinde staj ve mesleki uygulama dersleri için ve mezuniyet sonrası iş imkanı konularında destek sözü aldıklarını söyledi.

Öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan NEÜ Rektörü Prof.Dr. Cem Zorlu'ya, Meram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Dereli'ye, ulaşım ve konaklama giderlerini üstlenerek ekibin bu çalıştaya katılmasını sağlayan TUSAF ailesi adına TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy'a, Yönetim Kurulu Üyeleri Selçuk Aydınalp ve Mehmet Oktay Hekimoğlu'na, Genel Sekreter Vural Kural'a, her daim maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik'e, Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celalettin Yılmaz'a teşekkür etti.