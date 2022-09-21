NEÜ Diş Hekimliği Fakültesinde Entegre Kliniği açıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde hastaların daha kısa süre içerisinde tedavi olmasını sağlamak ve öğrencilerin tecrübelerini arttırmak amacıyla kurulan Entegre Kliniği'nin açılışı, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'nun katıldığı törenle yapıldı.

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Entegre Kliniği'nin açılışına NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'nun yanı sıra fakülte yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılış programında konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi, pandemi döneminde eğitim öğretim faaliyetlerini yüz yüze yapmaya devam eden tek fakültedir. Öğrencilerimiz bu süre zarfında teorik ve pratik eğitimlerinden geri kalmadılar. Böylelikle mezun olduklarında tam donanımlı bir şekilde meslek hayatına adım atacaklar” dedi.

Entegre Kliniği'nin Konya'ya hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Zorlu, gayretli çalışmalarından dolayı fakülte yönetimini, akademisyen ve öğrencileri tebrik ederek, “Açılışını yaptığımız Entegre Kliniği ile birlikte randevu sisteminin yükü azalacak, hastalarımız daha kısa süre içinde randevu alma ve tedavi olma imkanına kavuşacak inşallah. Hastalarımızın bu klinikten şifa bularak memnun bir şekilde ayrılacağına inanıyor ve kliniğin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi olarak yeniliklere devam ettiklerini belirten Dekan Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir ise, “Daha önce hastalarımızın fakültemize başvurduklarında yapılacak tedaviler için her bölümden ayrı ayrı randevu alması gerekiyordu ve bu da zaman alan bir işlemdi. Entegre Kliniği'mizde, hastalarımızın muayeneleri ve tüm tedavi işlemleri hocalarımızın kontrolünde öğrencilerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Diğer bölümlerde hastanın dolaşmasına gerek kalmadığı için randevu yoğunluğunun azalacağını düşünüyoruz. Ayrıca, tüm teşhisleri kendileri koydukları için öğrencilerimizin özgüveni artmış oluyor. Bu şekilde hastalarımıza daha iyi bir hizmet vereceğimizi düşünüyor, kliniğimizin üniversitemiz ve Konya'ya hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.