NEÜ Diş Hekimliği öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Programın açılış konuşmasını yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener, “Genç arkadaşlarımız birkaç yıldır bizimle beraberler, öğrendiler, kendilerini geliştirdiler ve bugün itibariyle bizlerle beraber klinikte hasta kabul ediyorlar. Kliniklerimizde insanlara şifa dağıtmaya başladılar. Bu bir onur” dedi.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise, “Gönlümden şunu demek geçiyor. Dıştan bembeyaz görünümüyle aklığı, paklığı, sadeliği, duruluğu temsil eden bu hekimlik yapısı, dıştaki ak ve pak görüntü gönüllere işleyip gönülleri de aklaştırır, durulaştırır ve bu durulukla birlikte kendilerine, çevrelerine ve halkımıza diş hekimliği alanında iyi hizmet vermelerine yol açar. Diş Hekimliği Fakültemizin kuruluşundan bu yana kurumsallaşma adına hem sağlık hizmeti vermek hem de diş hekimliği eğitimi vermek için ciddi emek sarf edildi. Alanlarında saygın bir konuma geldiler. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl daha modern, daha güzel bir binaya kavuşacaklar ve inşallah halkımıza daha iyi hizmet verecekler” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Diş Hekimliği Fakültesi Müzik Topluluğu tarafından hazırlanan müzik dinletisi gerçekleştirildi. Daha sonra öğrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesi ve fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.

Törene, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener, Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, akademisyenler, öğrenci aileleri ve davetliler katıldı.