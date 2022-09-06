NEÜ, En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları arasında yer aldı

sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa (Horizon Europe) programından alınan fon miktarı bakımından Türkiye'deki en başarılı araştırma kuruluşlarının listesini yayınladı. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. AB Ar-Ge ve İnovasyon programı Ufuk Avrupa 2021-2027'de, aldığı 0,76 milyon avro destekle köklü üniversiteleri geride bırakarak listede yer almayı başaran Necmettin Erbakan Üniversitesi, desteklenmeye hak kazanan projesiyle TÜBİTAK tarafından yayımlanan En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları listesine kuruluşundan bu yana ilk defa girdi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu yaptığı açıklamada, “Ufuk Avrupa 2021-2027 projelerini, üniversitemizde başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Üniversite olarak aldığımız desteklere konu olan projelerimizi titizlikle yürüten akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesinin belirlediğimiz hedeflere son 4 yılda adım adım ilerlediğini görmek heyecan verici. Bilimsel yayın ve projelerimizin görünürlüğünden bölgesel, ulusal ve uluslararası iş birliklerimizin çoğaltılmasına, toplumsal katkı yaratmaya yönelik işbirliklerimizden eğitim-öğretimin kalitesinin artırılmasına kadar nitel büyümeye odaklı pek çok yenilikler ortaya koyduk. Uluslararası proje sayımızı artıracak, bilimsel yayınlar ve araştırmalar konusunda etki değerimizi yukarıya çekecek ve eğitim öğretimde kaliteyi artıracak çalışmalarla geleceğin marka üniversitesi olma yolunda ilerliyoruz” dedi.

"Ayrım yapmadan her alanda bilimsel çalışmaları destekliyoruz"

NEÜ bilim insanlarının araştırma imkanları ve destekleri arttıkça Üniversitemiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşma noktasında ilgilerinin ve gayretlerinin daha da arttığını görmekten memnuniyet duyduklarını belirten Rektör Zorlu, son dört yılın başarı grafiklerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin her önceki yılın üzerinde yerini almayı başardığını vurguladı. Zorlu, “Şüphesiz Üniversitemizin gerçekleştirdiği atılımın arkasında ekip ruhu ve dayanışmasının sağlandığı bir yönetim başarısının hakkını teslim etmek gerekiyor. Ülkemiz yıllardır Avrupa Birliği Fonuna para aktarmaktadır. Son birkaç yıl dışında maalesef aktardığımız paradan daha fazlasını alamadık. Birkaç yıldır üniversitelerimizin ve sanayi ArGe kuruluşlarımızın kaliteli, ileri düzeyde bilimsel çalışmaları sonucunda, verdiğimiz paradan daha fazlasını ülkemize kazandırmaya, araştırmacılarımıza kullandırmaya başladık. Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak bu sürece katkı verdiğimiz için gururluyuz. Bu başarı, asla tesadüf değildir. Yeni veriler gelmeye devam ettikçe tesadüfi olmadığını hep birlikte daha net anlayacağız. Bu başarı, bizim bilimsel çalışmalara verdiğimiz önem ve sosyal-fen ayrımı gözetmeksizin tüm bilimsel çalışmalara karşı sergilediğimiz bütüncül yaklaşım ile alakalıdır. Ayrım yapmadan her alanda bilimsel çalışmaları destekliyoruz. Gerek öz kaynaklarımızdan araştırmacılarımıza verdiğimiz destekler gerekse dış kaynaklı projelerden sağladığımız fonlar neticesinde oluşturduğumuz alt yapı ve geliştirmeye çalıştığımız bilimsel yetkinlik ve potansiyelimizi güçlendirmemiz sayesinde bu başarı ortaya çıkmıştır. Sosyal- sağlık ve fen alanlarında öncelikli ve yetkin olduğumuz alanları belirledik. Tematik alanlar oluşturduk. Ar-Ge alt yapısı ve bilimsel yetkinlik olarak güçlü bir ekip oluşturduk. Ulusal ve uluslararası işbirliğimizi artırdık. Tüm bunların doğal sonucu olarak bu başarı geldi. Bu başarı üniversitemiz araştırmacılarına aittir. Hepsini tebrik ediyorum. Önümüzdeki süreçte de yeni başarılar hep birlikte göreceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin en saygın listelerinden birindeyiz”

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları listesinde yer almasını sağlayan projesiyle ilgili bilgiler verdi. Ufuk Avrupa Programı Katılımın Genişletilmesi ve Mükemmeliyetin Yayılımı alanı Twinning 2021 çağrısında, Necmettin Erbakan Üniversitesinin koordine ettiği, 1,4 milyon avro bütçeye sahip ‘REGENEU' projesinin NEÜ'yü öne çıkardığını söyledi. Doğan, çalışma çerçevesinde Almanya'dan Fraunhofer Enstitüsü ve Wuerzburg Üniversite Hastanesi ile İrlanda'dan Trinity Collegeile ortaklık oluşturulduğunu, 1,4 milyon avroluk bütçeden 760 bin avronun Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne, geriye kalan kısmının da diğer paydaş kuruluşlara dağıtıldığını belirtti. Doğan, “AB fonundan en çok fon kullanan en başarılı Türk üniversiteleri listesinde yer almış olmamız, bilimsel çalışmaları organize ederken attığımız adımların, belirlediğimiz hedeflerin ve kullandığımız yöntemlerin doğru olduğunun bir göstergesidir, üniversitemiz için gurur vericidir. Liste incelendiğinde aldığımız pozisyon daha net anlaşılabilir. Üniversitemiz Bilim ve Teknoloji Araştırma Uygulama Merkezi (BiTAM) tarafından koordine edilenve Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Demirel Kars'ın yürütücülüğünü yaptığı projemizde, üniversitemiz Biyomedikal Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Nanobilim ve Nanomühendislik, Diş Hekimliği ve Plastik Cerrahi alanlarından görev alan 7 araştırmacı bulunuyor, hepsini tebrik ediyorum. Ufuk Avrupa programı çerçevesinde desteklenen bu proje ile doku yenilenmesinde kullanılmak üzere biyo malzemelerin geliştirilmesi, bu alanda üniversitemizin bilimsel, teknolojik ve yenilik kapasitesinin arttırılması, araştırma potansiyelinin geliştirilmesi ve Avrupa araştırma merkezleri ile aramızda aktif iş birliği ağlarının oluşturulmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin Avrupa araştırma alanında kapasite ve görünürlüğünün daha da artmasını beklediklerini belirten Doğan, “Proje paydaşı olan kurumlardan edinilecek bilgilerle proje ekibi tarafından, ülkemiz için stratejik önemi olan ve yerli üretimine gerek duyulan, doku rejenerasyonu sağlayan mezenkimalkök hücre, kemik grefti, dental dolgu malzemeleri ve antibakteriyel cam iyonomer malzemeler gibi rejeneratif tıp alanında kullanılabilecek biyo malzemelerin üretimi ve ticarileştirilmesi üzerine çalışmalar yürüteceğiz. Bundan sonra asıl önemli olan, daha çok çalışmak, daha fazla proje üretmek, daha fazla fon kullanabilmek ve ulaştığımız bu seviyeyi daha üst sıralara taşıyabilmektir” şeklinde konuştu.