Neü KONDİL öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KONDİL) öğrenim gören öğrenciler ‘Akademik Türkçe Katılım Belgelerini' düzenlenen törenle aldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi KONDİL'de öğrenim gören öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı.

NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen törende açılış konuşmasını yapan KONDİL Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, öğrencilere hayırlı olsun diyerek, “Merkezimiz Konya'da sekiz yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrencilere Avrupa Dil Standartları ölçüsünde eğitim vermektedir. Bu eğitimi öğretim elemanlarımız öğrencilerimize vefakarca, cefakarca ve özveriyle vermektedir. Öğrencilerimiz de bu özverinin karşılığını yerine getirdi. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Şeyma Eminovic, Karamanoğlu Mehmet Bey'i Anma ve Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER) Arası Türkçe Konuşma Yarışmasında KONDİL'i temsil ederek ikincilik elde ettiği performansını sergiledi.

Program, öğrencilere belgelerinin verilmesi ve kep atılmasının ardından sona erdi.