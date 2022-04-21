NEÜ KONÜDAM'da başarılı kursiyerlere ‘Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası' verildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Konya'da ilk defa lisans öğrencilerine yönelik, ‘Deney Hayvanları Kullanım Kursu' düzenlendi.

16 uzman eğitici ile yürütülen eğitim programının sonunda, 59 öğrenci deney hayvanları kullanım sertifikası almaya hak kazandı. Programın sertifika törenine, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, NEÜ Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Doğan, KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Yılmaz ile Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Giray Sönmez ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Rahim Kocabaş katıldı.

Törende konuşan KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Yılmaz, “Konya'da ilk defa sadece lisans öğrencileri için böyle bir kurs düzenleniyor. Tabi böyle bir kursu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Kursun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Tören, kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.