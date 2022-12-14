NEÜ, Konya'da balon turizmini başlatmak için çalışmalarını sürdürüyor

Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) yürütücülüğünü üstlendiği “Yükselen Konya'da Yükselen Havacılık Mesleğini Öğretiyoruz” başlıklı proje çerçevesinde Konya turizmine büyük katkı sağlaması planlanan proje çerçevesinde NEÜ bünyesine kazandırılan sıcak hava balonuyla ilk test uçuşu gerçekleştirildi.

NEÜ yürütücülüğünü üstlendiği Mevlana Kalkınma Ajansının (MEVKA) destekleriyle Konya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında başlatılan “Yükselen Konya'da Yükselen Havacılık Mesleğini Öğretiyoruz” başlıklı projeyle öğrencilere havacılık alanında çeşitli eğitimler verilerek hem havacılık sektöründe hem de turizm sektöründe yeni bir istihdam alanı oluşturulması hedefleniyor. Konya turizmine büyük katkı sağlaması planlanan proje çerçevesinde NEÜ bünyesine kazandırılan sıcak hava balonuyla ilk test uçuşu gerçekleştirildi. “Yükselen Konya'da Yükselen Havacılık Mesleğini Öğretiyoruz” başlıklı proje çerçevesinde üniversiteye kazandırılan sıcak hava balonunu inceleyen ve test uçuşuyla ilgili yetkililerden bilgi alan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız projemiz hamdolsun bugün belli bir noktaya geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi ve MEVKA ile birlikte bu çalışmayı sürdürüyoruz. Temel hedefimiz, balon turizmini Konya'ya kazandırmak, böylelikle Konya'ya gelen turistlerin burada konaklamalarını sağlamak ve ilimizde geçirecekleri süreyi arttırmak. Konuyla ilgili izin alma süreçleri şu an devam ediyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve MEVKA'nın da desteğiyle sıcak hava balonlarını Konya semalarında göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Önem verdikleri söz konusu projenin, Konya turizmine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirten NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, çalışmanın Konya ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde Konya'nın hava sahasının balon turizmine açılması için Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte girişimlerde bulunacaklarını aktaran NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan ise, “Konya hava sahasının balon turizmine açılmasıyla birlikte birçok balon şirketi ve turist Konya semalarında balon heyecanını yaşayacak. Bu vesileyle de Konya'ya ve Konya turizmine, üniversite olarak büyük bir katkı sunacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.