NEÜ Köyceğiz ve Seydişehir Yerleşkesinde binlerce fidan toprakla buluştu

Geleceğe Nefes kampanyasında, Türkiye genelinde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluştu. Fidan dikme etkinliğine, NEÜ yöneticileri, öğrencileri, akademik ve idari personelleri de katıldı. NEÜ Köyceğiz ve Seydişehir Yerleşkelerinde binlerce fidan toprakla buluştu. Köyceğiz Yerleşkesindeki fidan dikim etkinliğine NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Mızırak ve Prof. Dr. Oğuz Doğan, daire başkanları, akademisyenler ve pek çok öğrenci katıldı.

Seydişehir Yerleşkesinde de 5 binden fazla fidan toprakla buluştu. Seydişehir Yerleşkesinde bulunan; Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Seydişehir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencileri, kamu kurum amirleri ve çalışanları fidan dikimi yaptı.