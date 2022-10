NEÜ, THE Dünya Üniversiteler Sıralamasındaki yeri yükselişte

Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler 2022 Sıralaması'nda Türkiye'deki 207 üniversite arasında 44. sırada yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), büyük bir sıçrama kaydederek 14. sıraya yerleşti. Geçtiğimiz yıl devlet üniversiteleri arasında 33. sırada yer alan NEÜ, yeni açıklanan verilere göre 8. sıraya yükseldi.

NEÜ, THE Dünya Üniversiteler 2023 Sıralaması'nda Türkiye'deki üniversiteler arasında sıralamaya dahil olan en genç üniversite olma özelliğini korumanın yanında, ‘Öğretim' kategorisinde dünya genelinde 384. olarak ilk 500'de yer alırken Türkiye'de bu alanda 2. oldu. THE Dünya Üniversiteler 2022 Sıralaması'nda Türkiye'deki 207 üniversite arasında 44. sırada yer alan NEÜ büyük bir sıçrama kaydederek 14. sıraya yerleşti. Aynı listede Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında geçen yıl 33. sırada bulunan NEÜ, bu yıl 8. sıraya yükseldi. Bunun yanında 2022 sonuçlarında 1200+ bandında yer alan NEÜ, 2023 sıralamasında bir üst seviyeye çıkarak 1000-1200 bandında konumlandı. THE Dünya Üniversiteler 2023 Sıralaması ‘Öğretim' kategorisinde NEÜ, Türkiye'de 8. sıradan 2. sıraya, dünya genelinde ise 720. sıradan 384. sıraya yerleşti. NEÜ, ‘Uluslararası İş Birliği' kategorisinde ise 47. sıradan 15. sıraya yükseldi.

“Hedefimiz Türkiye'de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite içinde yer almak”

Dünya genelindeki en saygın üniversitelerin listeye girdiği THE World Rankings sıralamasında çok önemli bir yükselme kaydettiklerine dikkat çeken NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Üniversite olarak son yıllarda yükselen başarı trendimiz son açıklanan THE Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda bir önceki yıla göre 30 sıra birden yükselerek 14'üncülüğe yerleşmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Araştırma, eğitim kalitesi, bilimsel yayıncılık, uluslararasılaşma, üniversite-toplum-sanayi iş birliklerine önem verdiklerini, yapılan yatırım ve desteklerin meyvelerini almaya başladıklarını vurgulayan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Akademik performansın artması, sıralamalarda daha üst konumlara ulaşmak adına çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Hedefimiz, Türkiye'de ilk 10, dünyada ise ilk 500 üniversite arasında yer almak. Açıklanan bu listeye göre Türkiye'deki devlet üniversiteleri içerisinde ilk 10'da yer aldığımızı görüyoruz. Geçen yıl 33. sırada yer aldığımız listede bu yıl 25 sıra birden yükselerek 8. Sırada yer aldık. Tabi bu başarının diğer ranking listelerinde de kaydedilmesi, başarımızın tescillenmesi anlamına gelecek. İnşallah o günleri de çok yakında ulaşarak hedefimizi gerçekleştirdiğimizi hep birlikte göreceğiz. Alınan sonuçlar ve gerçekleştirilen faaliyetler bir ekip çalışmasının ürünü. Bu sebeple kazanılan başarılarda emeği geçen, akademik performans noktasında katkı sunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye'de sıralamaya dahil olan üniversiteler içerisinde en genç üniversite unvanını korumanın yanı sıra THE WUR 2023 sonuçlarında birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak 14. sıraya yükseldiklerini vurgulayan Rektör Zorlu, “Alınan bu sonuçlar bizler için çok önemli bir gösterge ve son yıllarda üniversitemizde bilimsel yayıncılığa verilen önemin bir yansıması Bu noktada yürütmüş olduğumuz bilimsel yayıncılık ve akademik performans faaliyetlerinin, veriye ve bilimsel kanıtlara dayandırılarak sürdürülebilir şekilde devam etmesinin önemli olduğunu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Times Higher Education World University Rankings 2023

Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması 2023, Dünya genelinde 104 ülke ve bölgeden 2 bine yakın üniversitenin 15,5 milyondan fazla araştırma yayınında 121 milyondan fazla atıf ve dünya çapında yaklaşık 40 bin bilim insanının anket yanıtlarını içermektedir. Genel olarak, veri gönderen 2 bin 500'den fazla kurumdan 680 bini aşkın veriyi toplayarak bir kurumun dört alandaki performansını ölçen (öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm) toplamda 13 performans göstergesine dayanan THE, dünyanın en saygın sıralamaları arasında yer almaktadır.