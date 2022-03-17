NEÜ, TİGA ve SDGI arasında iş birliği anlaşması

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, SDGI yetkilileri Muhammet Raşit ile Eşref Sarabi, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, NEÜ TIGA Müdürü Prof. Dr. Murat Çemrek ve NEÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Bozbaş katıldı. NEÜ ve SDGI yetkililerinin görüşmelerinin ardından ortak çalıştaylar, konferanslar ve yayın yapma hususunda karar alınarak imzalar atıldı. Taraflar, protokolün verimli ve hayırlı olması temennisinde bulundu.

Merkez hakkında bilgi veren TIGA Müdürü Prof. Dr. Murat Çemrek, küresel ve alan araştırmalarında bilimsel faaliyetleri teşvik etme misyonuyla çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “TIGA olarak, sosyal, politik, ekonomik konulara odaklanan akademisyenler ile uluslararası araştırmacıları destekliyor ve bir araya getiriyoruz. Ayrıca, küresel sorunlara etkisi olan ve küresel farkındalığı artıran araştırma ve analizleri teşvik ediyoruz” dedi.