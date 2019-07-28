NEÜ, Ukrayna'da 2 üniversite ile protokol imzaladı

Taras Shevchenko National Üniversitesi ile yapılan anlaşmaya göre karşılıklı öğrenci ve öğretim üyesi değişimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ortak yüksek lisans programı açılması konularında mutabakat sağlandı. Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi ile yapılan anlaşmaya göre de karşılıklı öğrenci ve öğretim üyesi değişimi konusunda mutabakat sağlandı.

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, her iki üniversite ile yapılan işbirliği protokollerinin hayırlı olmasını diledi. Uluslararası iş birliklerinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini belirten Rektör Zorlu, “Globalleşen dünyanın getirdiği değişimlerin ve yeniliklerin bilinciyle uluslararası ilişkilerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesine çok büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda değişim programları kapsamında yurt içi ve yurt dışında imzaladığımız işbirliği protokolleriyle öğrencilerimize ve öğretim görevlilerimize çok sayıda araştırma imkanı sağlayıp, kendilerinin uluslararası bilgi alışverişi yapması ve tecrübe kazanması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugüne kadar 2 bine yakın öğrenci ve personelimiz imzaladığımız protokoller kapsamında değişim programlarından faydalanmış, farklı kültürleri tanıma ve bu sayede kendini geliştirme imkanı bulmuştur” dedi.