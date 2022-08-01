NEÜ ve Cezayir III Üniversitesince uluslararası konferans düzenlendi

NEÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen programla, 2 üniversite arasında yaklaşık 4 yıl önce başlayan ortak bilimsel çalışmalara böylece bir yenisi daha eklendi. Fiziksel ve çevrimiçi olarak organize edilen konferansa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki 10 ayrı ülkeden 85 akademisyen katıldı. Çevrimiçi olanağı bulunan program sayesinde, mesafenin bir engel olması ortadan kaldırılarak daha geniş epistemik cemaatlere ulaşma imkanı da değerlendirilmiş oldu. Konferansın açılış konuşmasını Arapça olarak gerçekleştiren NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 2 üniversite arasındaki iş birliğinin farklı alanlarda birçok önemli çıktısının bulunduğunu ve bu konferansın da paydaşlığın bir meyvesi olduğunu söyledi. Programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, konferansın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

NEÜ Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Çemrek ile Cezayir III Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Araştırma ve Çalışmalar Merkezi Müdürü Dr. Abdelmoumen Abdelaziz ise konuşmalarında, bu konferans serisinin başka çalışmalarla devam ettirileceğini vurguladı.

Açılışın ardından program, fiziksel ve çevrimiçi gerçekleşen sunum ve oturumlarla sona erdi.