NEÜ ve Meram Belediyesi işbirliği protokolü imzalandı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi arasında geniş kapsamlı işbirliği protokolü imzalandı.

NEÜ ve Meram Belediyesinin süregelen işbirliğini maksimum düzeyde artırmak amacıyla hazırlanan protokol Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu ve Başkan Mustafa Kavuş tarafından imzalandı. Protokol, üniversite ve belediyenin bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda işbirliğini artırmasının yanı sıra ortak projeler üretilip geliştirilmesinin, araştırma, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin düzenlenmesinin, ortak çalışma alanlarında etkinlikler geliştirilmesinin, kentsel çalışmaların yapılmasının ve raporların hazırlanmasının da önünü açacak.

“Birlikte yol almaya devam edeceğiz”

İmza töreni öncesi yaptığı açıklamada protokolün mahiyeti ve kazandıracakları hakkında bilgi veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hazırlanan protokolün üniversite ve belediyenin her türlü işte birlikte yol almalarının önünü açacağına vurgu yaptı. Başkan Mustafa Kavuş, güzide, genç, yeni ama olgun olarak nitelendirdiği NEÜ'nün tüm yerleşkelerinin Meram'da olduğunu hatırlatarak, “Attığımız imzalarla, akademik birliktelik, eğitim çalışmaları, iki kurumun karşılıklı bilgi aktarımı ile maddi manevi olarak birlikte yol almamızın önü tamamen açılıyor. Protokolün ilk meyvesi de içinde bulunduğumuz ‘2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' dolayısıyla ülke genelinde başlattığımız resim yarışması olacak. Bu sadece bir başlangıç. Önümüzdeki günlerde Necmettin Erbakan Üniversitemiz ile birlikte ortaklaşa yeni projeleri hayata geçireceğiz inşallah. Tüm bunlar için üniversitemizin rektörü hocam Prof. Dr. Cem Zorlu'ya şükranlarımı sunuyor, protokolün Meramımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

“Protokolle işbirliğimiz ivme kazanacak”

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise protokol öncesinde de Meram Belediyesi ile güçlü işbirliğine sahip olduklarını belirterek, protokolün bu işbirliğini ve ilişkileri çok daha fazla artıracağını kaydetti. Her zaman şehre dokunan bir üniversite olma niyetinde olduklarının altını çizen Prof. Dr. Cem Zorlu, “Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle kültürel, ekonomik ve eğitim alanında ilişkilerimizi en üst seviyede yürütüyoruz. Şehrin tam ortasında bir üniversiteyiz. Biz işbirliği kavramına kapsamlı bakıyor ve üniversite-şehir ilişkisine önem veriyoruz. Şehirde yapılan her işe üniversitenin katkısının olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bunun için varız. Akademik birikimimizi,sedece kampüsün içinde kalmadan şehre ve ülkemize dokunur hale getirmek temel amacımızdır. Bu noktada üniversitemizin kampüslerinin içinde bulunduğu Meram Belediyesi bizim için son derece önemli. Belediye ve Başkan Mustafa Kavuş, bugüne dek bize her konuda destek oldu. İmzaladığımız protokolle karşılıklı bu destekler ve işbirliği ivme kazanacak. Faaliyetlerimiz, ilişkilerimiz ve dayanışmamız artacak ve çok daha sağlıklı bir zeminde yürüyecektir. Bu vesile ile bu işbirliğinden ve bugüne kadar verdiği destekten dolayı değerli başkan Mustafa Kavuş'a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.