NEÜ yerli imkanlarla düşük maliyetle videolaringoskop cihazı prototipi üretti

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) kendi imkanları ile yeni tip korona virüs salgınında kullanılmak amacıyla 20'de 1'i maliyetle videolaringoskop cihazının prototipini üretti.

Covid-19 ile mücadelede hayat kurtarıcı bir rolü olan videolaringoskop cihazı, Türkiye'deki Milli Teknoloji Hamlesinin çıktılarından biri olarak değerlendiriliyor. NEÜ Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon öğretim üyeleri öncülüğünde 3 D yazıcı yardımıyla üretilen cihaz, entübasyon işleminde Covid-19 hastaları ile minimum temas sağlıyor ve böylelikle sağlık çalışanları için oluşan enfeksiyon riski en aza indiriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan NEÜ Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Erol, “Entübasyon, solunumun güvenliğinin sürekli olarak sağlanması için solunum yolu (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir. Entübasyon, hastayı suni solunum ya da anestezi cihazlarına bağlamak için kullanılır ve Covid-19 hastalarında bu işlem hayat kurtarıcıdır. Ancak bu işlem esnasında çok fazla enfekte damlacık (aerosol) oluştuğundan uygulamayı yapan sağlık çalışanları ve doktorlar için yüksek risk oluşmaktadır” dedi.

Özellikle zor entübasyon durumları için üretilen videolaringoskopların hasta ile teması en aza indirdiğini belirten Prof. Dr. Erol, bu sayede oluşabilecek enfeksiyon riskinin azaltıldığını kaydetti. Sağlık alanında önemli bir yeri olan bu malzemenin yüksek oranda ithal edilmesi ve yüksek maliyetli olmasından dolayı birçok sağlık kuruluşunda bulunmadığını ya da yetersiz sayıda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erol, Covid-19 ile mücadelede önemli bir rolü olan videolaringoskop sayısını artırmak amacıyla, üniversitenin teknik desteğiyle ilk prototipi piyasa değerinin yaklaşık 20'de 1'ine mal etmeyi başardıklarını aktardı. Ürettikleri ürünün ülkedeki Milli Teknoloji Hamlesinin lokal bir yansıması olduğunu belirten Prof. Dr. Erol, cihazın ithal muadillerinden çok daha uygun bir maliyetle üretildiğini vurguladı.

Prof. Dr. Erol, prototip ile ilgili olarak, “Bu ürünün kamera sistemi ve kaşık (blade) kısmı ayrılarak sterile edilebilmektedir. Kaşık (blade) kısmını, tek kullanımlık (disposable) olarak üretimini planlıyoruz. Bu prototipin havayolu maketi ile denemelerinde başarılı sonuçlar elde ettik. Gerekirse ilk etapta acil ihtiyacı karşılamak için bu prototip benzeri videolaringoskoplar kullanılmaya hazır hale getirilebilir. En kısa süre içerisinde ürünün teknik ve donanım olarak geliştirilmesini, farklı açılarda ve boyutlarda seri üretime geçilerek sağlık hizmetlerine sunulmasını amaçlamaktayız” ifadelerini kullandı.