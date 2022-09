NEÜ Yöneticileri, İstişare ve Eğitim programında bir araya geldi

Dr. Cem Zorlu'nun talimatı ile yürütülen çalışmaların istişaresini yapmak üzere bir araya geldi.

Programda, Danışman Nail Şengün'ün sunumuyla “Liderlik, Yönetim Becerileri ve Takım Çalışması” temasıyla eğitim semineri de gerçekleştirildi. NEÜ idari personeline yönelik düzenlenen eğitim programlarına bir yenisi daha eklendi. Yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu'nun talimatı ile bir araya gelen NEÜ'nün idarecileri, gerçekleştirilen programda yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıklarını da istişare etti. Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu'nun, her kulvarda bir iddia ortaya koyan, takip ve takdir edilen, performans ve verimliliği daha yüksek bir Necmettin Erbakan Üniversitesi hedefi çerçevesinde yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıkların titizlikle yürütüldüğü Üniversitede eğitim semineri düzenlendi. Danışman Nail Şengün tarafından “Liderlik, Yönetim Becerileri ve Takım Çalışması” temasıyla gerçekleştirilen seminere, Genel Sekreter Ecevit Öksüz, Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Atıcıgil, daire başkanları, şube müdürleri ve fakülte/yüksekokul sekreterleri katıldı.

NEÜ Genel Sekreteri Ecevit Öksüz, gerçekleştirdikleri eğitim seminerlerinin öneminden bahsederek, bu tür etkinliklerde tohum ektiklerine değindi. Öksüz, “Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'nun liderliğinde büyük atılımlar gerçekleştirdik, Necmettin Erbakan Üniversitesinin paydaşı olma ayrıcalığını yaşatma idealine sarılıp, ataleti kıran hamlelerle kurumsal bakış açımızı büyük ölçüde dönüştürdük. Her bir araya geldiğimizde bir tohum ekiyoruz. Söz, tohumdur. Tarlası gönüllerdir. O tohumun kaynağı da insanın inançları, değerleri, aklı ve fikridir. Söylediğimiz sözleri bu minvalde önemsiyoruz. Elbette ki ekilen her tohum her toprakta yeşermeyebilir. Tohumun iklimi önemlidir. İklimine uygun olmayan tohum, çürümeye mahkumdur. Ama söz tohumu, başkadır. Onun iklimi, gönül iklimidir. Gönül tarlalarına bıkmadan usanmadan o tohumu ekmeye devam edeceğiz. Zira gönül kazanmanın peşinde koşmak gerektiği bizlere Peygamber Efendimizin nasihatidir. Biz de onun peşinden tohum ekmeye, gönüllere seslenmeye devam edeceğiz. Sevgiyi muhabbeti dostluğu kardeşliği geliştirmeye devam edeceğiz. Hangi işi yaparsak yapalım derdimiz sevgidir, muhabbettir, hizmettir” dedi.

Genel Sekreter Ecevit Öksüz, düzenlenen eğitimin içeriğine de değinerek takım çalışmasının öneminden bahsetti. Birlikte çalışmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın bereketine dikkat çeken Öksüz, bu bereketin her alanda kendini hissettireceğini söyledi. Öksüz, “Ortak akıl ve ortak hedefler farklılığı ortaya koyar. Önemli olan konunun bizce tarafını ortaya koymak. Herkesin yaptığı gibi değil, özgün çalışmalar yapmak. Bu çalışmaları doğruluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkesiyle, samimiyet, tevazu ve kardeşlik içerisinde yürütmek hangi görevde ve nerede olursak olalım bizleri iki dünyamız açısından da en iyiye, en güzele taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Yeni akademik yıl açılışı öncesinde Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri için tüm hazırlıkların hassasiyetle yürütüldüğünü ifade eden Öksüz, öğrencilerin lehine, onları farklı ve iyi hissettirecek değişim ve düzenlemeler için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.

Düzenlenen eğitim seminerinde Danışman Nail Şengün, “Ruhları Harekete Geçirme Sanatı; Liderlik ve Takım Yönetimi” başlığı ile bir sunum gerçekleştirdi. Yönetim, takım kavramı ve liderlik becerileri alt başlıkları ile yaptığı sunumda katılımcılara önemli paylaşımlarda bulundu. Karşılıklı soru cevap şeklinde diyaloglar eşliğinde gerçekleşen eğitime katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Program Genel Sekreter Ecevit Öksüz'ün Eğitimci Nail Şengün'e hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.