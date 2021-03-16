NEÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Meram Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, NEÜ Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Doğan, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tevfik Küçükkartallar, öğretim üyeleri ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, “Gerçek manada Tıp Bayramı'nı, pandemi sürecini atlattıktan sonra yaşayacağız inşallah. Bu zorlu süreçte işçi, hasta bakıcı, hemşire, doktor ayırmaksızın bütün sağlık çalışanlarımız, kahraman birer savaş eri gibi mücadele ettiler. Onlar, kahramanlarımız. Bu savaşta şehit olan bütün sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Salgınlar bir bakıma muhakeme, muhasebe yapma süreci de yaşatıyor. Hayatlarımızı tekrar değerlendirip yeni bir yaşam tarzı benimseyeceğiz. Tüm sağlık çalışanlarımızı özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum, Tıp Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

14 Mart Tıp Bayramı'nın Milli Mücadele dönemindeki öneminden bahseden Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Doğan, Tıp Bayramı ile aynı hafta içinde yıl dönümü idrak edilen Çanakkale Zaferi'nde de tıbbiyelilerin rolünün büyük olduğunu kaydetti. Dekan Prof. Dr. Doğan, salondakilerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.

Rektör Zorlu tarafından profesör ve doçent unvanı alan öğretim üyelerine cübbelerinin giydirildiği tören, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.