NEÜ'de 15 Temmuz Paneli düzenlendi

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde (NEÜ) 15 Temmuz konulu panel gerçekleştirildi.

NEÜ Köyceğiz Kampüsü Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda açılış konuşmasını yapan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, konuşmasına şehitleri ve gazileri anarak başladı. 15 Temmuz şehitlerinin anılacağı bu programa katılan herkese teşekkür eden Rektör Zorlu, yeri geldiğinde rahatlıkla kadeh kaldırabilen, tesettürü füruat olarak gören, namazdan ve oruçtan vazgeçen bir din anlayışının asla kabul edilemeyeceğini kaydetti. Prof. Dr. Zorlu, “Bu millet şehadet şerbeti içmek için sokaklara çıktı. Bizim farkımız şehadet arzusuna iştirak. İşte bizim milletimizi millet yapan bu duygu olsa gerek” dedi.

FETÖ terör örgütünün şiddetli tahribatlara yol açtığını, toplumda ciddi bir güven sorunu ortaya çıkardığını belirten Rektör Zorlu, bir daha böyle darbe teşebbüslerinin olmamasını temenni etti.

"Rabbim bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir gece yaşatmasın"

25. ve 26. dönem AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun 15 Temmuz'da Türkiye'nin en karanlık geceyi yaşadığını belirterek, ihanetin hiçbir şekilde ölçüsü olmadığını o gece anladığını aktardı. Milletin kürsüsünü hainlere emanet etmemek için o gece TBMM'ye gittiklerini söyleyen Karaburun, “Dünyanın en güzel milletiyiz. Acılarımızı dindirmek için de sevinçlerimizi çoğaltmak için de bir arada olabiliyoruz. 15 Temmuz gecesi de birlikteydik. O gece bu FETÖ ile halkımızla birlikte mücadele ettik hamdolsun. Rabbim bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir gece yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından panele geçildi. Başkanlığını NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı'nın yaptığı oturumda, Prof. Dr. Kemal Özcan “15 Temmuz Başarılı Olsaydı?”, Doç. Dr. Fatih Berk “Tarihte Paralel Bir Din; Pavlus-Hristiyanlık-FETÖ ile Olan Benzerlikleri”, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş “İnancı Kullanma Tarzları Yönünden Batınilik ve FETÖ”, Öğr. Gör. Halil İbrahim Çelik ise “FETÖ-ABD Misyoner Okulları İlişkisi” konularında sunumlarını yaptı.

Panelistlerin sunumlarını tamamlamalarının ardından program sona erdi.