NEÜ'de Anadolu Selçuklu Mimarisine ait eserlerin resimleri sergilendi

'sü olan 'Anadolu Selçuklu Mimarisinde İzler' konulu resim sergisi açıldı.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde, Anadolu Selçuklu Mimarisinden İzler konulu resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu başkenti olan Konya'da atalardan miras kalan ve bugünlere ulaşmış olan yapıtların sergilenmesinin önemli olduğunu kaydetti. Hatıralarla dolu ve geçmişle bağlarını oluşturan yapıtların tuvallere yansımanın, kalıcı hale gelmesinin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Şeker, “Bu sergide emeği olan tüm hocalarımıza, sanatçı kardeşlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Her birinin kendi perspektifinden, özleminden, bakışından ortaya çıkan tabloların bir miras ve hatıra olarak kalacağını düşünüyorum. Sanatçı kardeşlerimiz, zamanları ile sanatları ile bu işi canlandırdılar, biz sadece teşvik ettik. Serginin özellikle Hazreti Mevlana'yı andığımız Şeb-i Arus dönemine denk gelmesinin de Konya'ya ve bölgeye hitaben önemli bir katma değer oluşturduğunu söylemek gerekir. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Düzenlenen sergi açılışına, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, akademisyenler ve davetliler katıldı. Serginin NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi B Blok fuayene alanında 11 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerine açık olacağı kaydedildi.