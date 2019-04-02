NEÜ'de ‘Bilim ve Bilimsel Düşünce' konuşuldu

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Erol Güngör Konferans Salonunda “Bilimsel Düşünce, Bilim Dünyası ve Ulusal/Uluslararası Rekabetçi Projeler” konulu panel düzenlendi. Gerçekleştirilen programda ilk olarak BİTAM Müdürü Prof. Dr. Haluk Bingöl, panelistlere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, BİTAM hakkında bilgiler verdi. Açılış konuşmasının ardından panel gerçekleştirildi.

Panelde ilk sözü NEÜ Rektör Yardımcısı ve Panel Moderatörü Prof. Dr. Oğuz Doğan aldı. Prof. Dr. Doğan, bilim dünyasındaki hızlı değişimlerin üniversitelerin değişime uğramasına yol açtığını ifade ederek, “İlk nesil üniversitelerde ezberci zihniyet vardı, sonra eğitim öğretimin yanına araştırmayı ilave etmiş bir model geliştirildi. Bu model Avrupa'da yaygın olarak devam ediyor ve Amerika'da da bu modele ek olarak toplumun ihtiyaçlarına karşılık verme durumu da var. Üçüncü nesil üniversite modelinde ise bütün bunlara ek olarak üretim yapan üniversiteleri görüyoruz. Türkiye'de de YÖK, üniversitelerde farklı modeller üzerinde çalışıyor. Tüm bu çalışmalar sürerken biz de değerli hocalarımızı davet ederek bu konuyu tartışmak için bir araya geldik” dedi.

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kaya ise bilimsel çalışmalarda ortak çalışma kültürünün önemine değindi. Kaya, “Birlikte çalışıyorsanız aradaki sınırları kaldırmanız gerekiyor. Yani yedi gün yirmi dört saat iletişim halinde olmanız gerekebiliyor. Bunu sağlamalısınız. Birlikte çalıştığınız insanlarla siyasi ve dünya görüşünüz hakkında konuşmamanız sadece bilim ve ortak paydalarınız hakkında konuşmanız gerekiyor. Böylelikle çok önemli bir iletişim yakalamış olursunuz” şeklinde konuştu.

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz de, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler seviyesine gelebilmek için ‘Vizyon 2023' programı hazırladığını ve bu program dahilinde de ikili işbirliklerinin, ulusal, uluslararası işbirliği ağının önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Prof. Dr. Ersöz, öğrencilere de TÜBİTAK'ın çeşitli burs ve desteklerinden faydalanmalarını tavsiye etti.

İnsanların kendisini sürekli geliştirmelerinin çok önemli olduğunun altını çizen Mississippi State Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Memili ise, “Araştırmacılar, kendileri problem üretip o problemleri çözmeye çalışıyorlar ama öyle bir sorun gerçek hayatta yok. Bir problemi belirlerken iyi gözlem yaparak, insanlarla konuşmak gerekiyor. Bir konu hakkında çalışma yapmadan önce o konu üzerinde çalışmanın gerekli olup olmadığı üzerinde iyice düşünmek gerek. Özellikle yaptığımız çalışmanın insanların ihtiyaçlarına yanıt vermesi çok önemli bir husus” ifadelerini kullandı.

Memili, bilimsel araştırmalarda fikirlerin gelişmiş yöntemlerle araştırılmasının zorunlu olduğunu belirterek, “Çok fazla data var ama bu dataların nasıl analiz edileceği hakkında sıkıntılar var. Çoğu çalışmanın sonucunun kontrolü yok, kontrol edilmiyor. Kontrol edenin de kontrol edilmesi gerekiyor hatta. Bilim insanları deneyler yapıyor, sonuçlar elde ediyor ama önemli olan bu sonuçların halkla paylaşarak bir sonuca ulaşmak. Yani kaliteli araştırma projesinin yeni bilgi üreterek düşünceyi değiştirip davranışları değiştirmesi ve yaşam kalitesini yükseltmesi gerekiyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından panel, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Programa NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, Mississippi State Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Memili, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kaya, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz, akademisyenler öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.