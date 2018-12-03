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NEÜ'de diş hekimliğindeki yeni gelişmeler ve sorunlar konuşuldu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından “Diş Hekimliğinde Yeni Materyaller, Yeni Sorunlar, Yeni Fırsatlar” konulu bir konferans gerçekleştirildi.


Zürih Üniversitesi Dental Materyaller Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mutlu Özcan NEÜ'de olmaktan memnun olduğunu dile getirerek davetleri için bölüm hocalarına ve öğrencilere teşekkür etti. Araştırma konusu olabilecek konulardan bahseden Prof. Dr. Özcan, şu anda diş hekimliğinde mevcut olan malzemelerin bazı artı ve eksilerine değindi. Prof. Dr. Özcan, diş hekimleri olarak biyomekanik alanında daha iyi araştırmalar yapılması gerektiğine vurgu yaparak, “Şu anda eğer araştırma yapmak istiyorsanız tavsiyem, daha çok yapısal malzemelere gidip birçok özelliği içinde barındıran malzemeleri geliştirme yönünde çalışmanızdır. Doğayı taklit etmek istiyorsak bunu yapmamız gerek” diye konuştu.


Prof. Dr. Mutlu Özcan, “Giderek artan başka materyal alternatifleri söz konusu. İlk başta kullandığımız metallerin yerini zaman içerisinde metalsiz başka malzemeler almaya başladı. Örneğin biz titanyumla meşgulken bir başka teknoloji de kişiye özgü implant oluşturmak üzerine çalışıyor. Yine bu alanda da çalışmalar yapılabilir” şeklinde konuştu.


10 sene önce bu noktaya geleceğine inanılmayan teknolojilerin bugün kullanılabildiğini söyleyen Prof. Dr. Özcan, yeni fırsatlar ve üzerinde yapılacak çalışmalar sayesinde diş hekimliğinde çok daha önemli hizmetlerin verilebileceğini söyledi.


Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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