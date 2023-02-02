NEÜ'de geleceğin paramedikleri “Destek AFAD Gönüllüsü” oldu

NEÜ İlk ve Acil Yardım Programı 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin tümü, Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programını çevrimiçi olarak bitirmesinin ardından Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri tarafından verilen uygulamalı eğitim programını da başarıyla tamamlayarak “Destek AFAD Gönüllüsü” oldu.

Öğrencileri gönüllü olmaları için teşvik eden ve süreci yakından takip eden Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yasemin Öztürk, “AFAD, çalışmalarını takip ettiğim ve aynı zamanda bilgi ve tecrübesiyle çok takdir ettiğim bir kurumdur. Medikal Arama ve Kurtarma dersini verirken, öğrencilerimi sahayla buluşturarak hem bilgi ve beceri düzeylerinin artması hem de muhtemel bir afet durumunda topluma faydalı olan bireyler olarak yetişmeleri için 'Destek AFAD Gönüllüsü' olmaları yönünde onları teşvik ettim. Konya AFAD ile iş birliği içerisinde 1. ve 2. sınıfta okuyan bütün öğrencilerim gerekli eğitim programlarını tamamlayarak birer Destek AFAD Gönüllüsü oldular. Topluma ve ülkesine faydalı, sorumluluk sahibi, şuurlu ve özverili bireyler yetiştirmek ideali ile çıktığım bu yolda öğrencilerimden çok güzel geri dönüşler aldım. AFAD gönüllüleri, afetin her aşamasında ve ihtiyaç duyulan her alanda dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin, hiçbir maddi beklentisi olmadan ve sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir. Bu nedenle zor zamanları daha kolay atlatabilmek adına herkesi AFAD Gönüllüsü olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Destek AFAD Gönüllüsü olan ve konuyla ilgili düşüncelerini aktaran İlk ve Acil Yardım Programı 1. sınıf öğrencisi Nazife Temel, “AFAD eğitimine katılmadan önce afetlerin ya da insan hayatını etkileyen herhangi bir olayın bu kadar önemli olduğunun farkında bile değildim. AFAD eğitimi sonrasında hem yardımlaşmanın hem de insan gücünün ne kadar önemli olduğunun farkına vardım. Bir kişi ne kadar fark eder, ne kadar faydası olur ki diye düşünürken bir insanın şuurlu olmasının birçok insanın hayatını kurtarmak adına büyük önem taşıdığını çok iyi kavradım” dedi.

İlk ve Acil Yardım Programı 1. sınıf öğrencisi Sena Büyükçeşmeci ise, “AFAD gönüllüsü olarak birçok konuda gerçekten farkındalık kazandım. Herhangi bir afet veya acil durum anında ne yapacağımı bilmek kendimi güvende hissettiriyor. Kısa bir eğitim ile bu kadar yüksek düzeyde şuurlanmak beni çok mutlu etti. İnsanlara yardım etmeyi seven herkes bu eğitim ile şuurlanarak topluma faydalı bireyler olmalı. İyi ki AFAD gönüllüsüyüm” ifadelerini kullandı.