NEÜ'de mezuniyette kök hücre bağışı çağrısı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde kök hücre bağışı konusunda çağrıda bulunan NEÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi İlhan Çağdaş Ergün, “Lösemi hastalığını yenip sağlıklı günlerime geri döndüğüm zaman hayat felsefemi ve misyonumu bu konu üzerine yeniledim. Ülkemizin nüfusu yaklaşık 85 milyon iken, kök hücre bağışçısı sayısı sadece 1 milyon kadar. Sizlerden ricam, kök hücre bağışı konusunda daha fazla bilinçlenerek birçok cana umut ve nefes olmanızdır” dedi.

NEÜ'de 2022-2023 eğitim öğretim yılı mezuniyet heyecanı devam ediyor. NEÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olma başarısı gösteren öğrenciler gerçekleştirilen törenle belgelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene NEÜ Rektör Yardımcısı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kahraman, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Şahbaz, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Kök hücre bağışında yetersiz durumdayız”

Törenin açılış ve protokol konuşmalarının ardından söz alan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü İkinci Öğretim öğrencisi İlhan Çağdaş Ergün, konuşmasında önemli bir konuya dikkat çekti. Öğrenim süresi içerisinde lösemi hastası olduğundan ve tedavi sürecinden bahsederek kök hücre bağışı konusunda çağrıda bulunan Ergün, “Ben bu hastalığı yenip sağlıklı günlerime geri döndüğüm zaman hayat felsefemi ve misyonumu bu konu üzerine yeniledim. Ülkemizin nüfusu yaklaşık 85 milyon iken, kök hücre bağışçısı sayısı sadece 1 milyon kadar. Bu veriler bizlere kök hücre bağışlama konusunda ne kadar yetersiz olduğumuzun ispatıdır. Sizlerden ricam kök hücre bağışı konusunda daha fazla bilinçlenerek birçok cana umut ve nefes olmanızdır. Benim verdiğim bu mücadelede varlıklarıyla bana her zaman destek olan canım aileme, saygıdeğer hocalarıma, sevgili arkadaşlarıma, tedavi süreci boyunca canla başla benim için çalışan kıymetli hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

Program, belgelerin takdimi ve keplerin havaya fırlatılmasıyla sona erdi.