NEÜ'de ‘Ortaçağ'da Harp Silahları' konulu panel düzenlendi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Ortaçağ'da Harp Silahları” konulu panel düzenlendi.

NEÜ Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Ortaçağ'da Harp Silahları” konulu panel Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleşti. Moderatörlüğünü NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Dudu Kuşçu'nun yaptığı panelde ilk konuşmayı Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Durmuş yaptı. Konuşmasında Orta Asya ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Durmuş, Orta Asya tarihi bilinmeden dünya tarihinin anlaşılamayacağını kaydetti.

Panelde ikinci olarak Araştırmacı Yazar Dr. İbrahim Duman konuşma yaptı. Duman konuşmasında Ortaçağ dönemine ait silahlardan bahsedip, Hint kılıçlarının Ortaçağ'da çok önemli olduğunu belirtti. Pek çok devletin bunu Hindistan'dan ithal ettiğini belirten Duman, Büyük Selçuklular zamanında ise mızrağın çok önemli silahlardan biri olduğunu dile getirdi. O dönemde insan gücüyle çekilen mancınıkların bulunduğunu kaydeden Duman, bunların kuşatma savaşlarında kullanıldıklarını da söyledi.

Sakarya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Tülin Çoruhlu ise panelde, “Ortaçağ Türk Silahları”na ilişkin sunumunda, silahlarla ilgili görsellerle dinleyenleri bilgilendirdi. Osmanlının ciddi bir askeri teşkilatı ve teçhizatı olduğunu belirten Çoruhlu, bu başarının kendiliğinden gelmediğini, burada geçmişten aldığı geleneklerin önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdurrahim Tufantoz da Ortaçağ'ın harp ve silah sanatı konusunda bilgilendirme yaptı.

Aynı programda Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından tertip edilen “Selçuklu Okumaları” programından sertifika almaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri takdim edildi.

Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi.