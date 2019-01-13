NEÜ'de sınavlara hazırlanan öğrencilere çorba ikramı

Necmettin Erbakan Üniversitesi(NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde (AKEF) final haftasında öğrencilere çorba ikram edildi.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi kütüphanesinde final sınavına giren ve kütüphanede ders çalışan tüm öğrencilere üniversite yönetimince sıcak çorba ikram edildi. 24 saat hizmet veren kütüphaneden, final haftası için yoğun biçimde ders çalışan NEÜ öğrencilerinin yanı sıra YKS için hazırlık yapan öğrenciler de yararlanıyor. Öğrencilerin yoğun çalışma temposuna küçük bir mola verdirmeyi amaçlayan etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, AKEF Dekanı Prof. Dr. Erdal Hamarta, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Coşkun, AKEF ve Fen Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Erdal Kocabaş ve Dr. Öğretim Üyesi Barbaros Yalçın ile Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Yalçınkaya katıldı.

Çorba ikramında konuşan Dekan Prof. Dr. Erdal Hamarta, yoğun çalışma temposunda öğrencilere destek vererek yanlarında olmak istediklerini, soğuk havalarda onlara bir motivasyon katkısı yapmak adına da çorba ikram ettiklerini söyledi. Etkinliğe katılan çok sayıdaki öğrenci yapılan sürprizden memnun olduklarını ve tekrarını beklediklerini ifade etti.