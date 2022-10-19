NEÜ'den 13 Akademisyen “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ)'ndan 13 akademisyen, ABD'nin Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi Elsevier tarafından yayımlandı. 22 ana bilim dalı ve 176 alt bilim dalında dünyadaki ilk yüzde 2'lik dilime giren bilim insanlarının dahil olduğu liste, çeşitli bilimsel kriterlerin hesaplanmasıyla oluşturuldu. Nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanılarak yapılan sıralama “Yıllık Etki” ve “Kariyer Boyu Etki” olarak iki kategoride listelendi. 2021 yılına ait yayınların bu kriterlere göre sıralandığı listede, dünya genelinde “Yıllık Etki” kategorisinde 200 bin 409 bilim insanı, “Kariyer Boyu Etki” kategorisinde ise 195 bin 605 bilim insanı yer almayı başardı. Türkiye özelinde, bin 202 bilim insanı “Yıllık Etki” listesine, 897 bilim insanı ise “Kariyer Boyu Etki” listesine girmeye hak kazanırken NEÜ'den 13 isim listelerde yer aldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesinden; Prof. Dr. Adnan Özdemir, Prof. Dr. Ali Tor, Prof. Dr. Hasan Kotan, Prof. Dr. Hüseyin Çaksen, Prof. Dr. Kültigin Türkmen, Doç. Dr. Emrah Madenci, Doç. Dr. Erhan Zor, Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak, Doç. Dr. Hüseyin Haklı, Doç. Dr. İlhan Asiltürk, Doç. Dr. Mehmet Yavuz, Doç. Dr. Lokman Gemi ve Doç. Dr. Serdar Akbayrak listede kendilerine yer buldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu yaptığı açıklamada, dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer alan akademisyenleri gönülden kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini ifade etti.