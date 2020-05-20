NEÜ'den çocuk diş hekimi danışma hattı

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, insan sağlığının önemli bir parçası olan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin pandemi dolayısıyla yalnızca acil durumlara yönelik verilebildiğini söyleyerek, “Diş ağrısı, çoğu zaman kapsamlı bir tedavi gerektirebilir. Ancak bazen basit tavsiyeler bile bu konuda faydalı olabilmektedir. Bizler de gereksiz teması önlemek ve bulaş riskini azaltmak amacıyla çocuk hastalarımız için ‘Tele-Triyaj Çocuk Diş Hekimi Danışma Hattı' uygulamasını başlattık” dedi.

Uygulamayla vatandaşların ‘0332 220 00 25' numaralı telefondan NEÜ Diş Hekimliği Fakültesini arayarak şikayetlerini danışabileceklerini kaydeden Prof. Dr. Tunçdemir, “Telefonla ön muayene, durumun aciliyetinin anlaşılması ve bu aciliyete göre hastanedeki yoğunluğun randevulara yayılmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Tele-Triyaj Çocuk Diş Hekimi Danışma Hattı uygulamasının ayrıntılarını açıklayan Tunçdemir, “Tele-Triyaj sistemi ile 0-16 yaş Çocuk Diş Hekimliği hastalarımıza hizmet vermekteyiz. 0-16 yaş hastalarımızın hastanemize başvurmadan önce telefonla ön muayene olması gerekmekte. Vatandaşlarımız, mesai saatleri içerisinde ‘0332 220 00 25' numaralı telefonumuzu aradıklarında, yönlendirmeler sonucunda tedavi acil ve gerekli ise diş hekimlerimizle görüşerek detaylı olarak bilgilendirileceklerdir. Doktorlarımız, diş problemi olan çocuklarımızın tüm diş sorunlarında gerekli tavsiyelerde bulunacaktır” şeklinde konuştu.