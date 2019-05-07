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NEÜ'den köy okullarına geleneksel yardım etkinliği

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Kemal Akman Meslek Yüksekokulu öğrencileri “İmece Faaliyetleri” adı altında her yıl geleneksel olarak düzenledikleri köy okulu ziyaretini, bu yıl Taşağıl İlkokuluna yaptı.


NEÜ öğrencileri gerçekleştirdikleri Köy Okullarına Geleneksel Yardım etkinliğinde Taşağıl İlkokulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü. Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Eray Günay, gerçekleştirilen etkinliğin amacının, üniversitedeki enerji ve bilgi birikimini toplumla paylaşmak, öğrencilerle birlikte topluma katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Günay, öğrencilere ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.


Ziyarette üniversite öğrencileri tarafından ilk olarak, okulun daha önceden belirlenmiş olan eksiklikleri giderildi ve onarım işleri yapıldı. Daha sonra palyaço, müzik ve tiyatro gösterileri ile ilkokul öğrencileri doyasıya eğlendi. Etkinliğin sonunda öğrencilere, basketbol, futbol, voleybol ve hentbol topu, atlama ipi, değişik kırtasiye malzemeleri, Türk bayrağı, oyuncak gibi çeşitli hediyeler de verildi.

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