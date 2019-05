NEÜ'den Mustafa Sonay Gürgen'e fahri doktora unvanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen'e fahri doktora unvanı verildi.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Erol Güngör Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, hayırsever iş adamı Ahmet Keleşoğlu'nun hayatını ilme, eğitime harcayan ve vakfeden bir şahsiyet olduğunu belirtti. Prof. Dr. Zorlu, “Bugün fahri doktora unvanı vereceğimiz Sonay Bey de onun izinden gidiyor. Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı öğrencilere verdiği burslarla, eğitim alanında yaptığı hayırlarla geleceğe iz bırakıyor. Belki yıllarca, asırlarca adından bahsedilecek bir vakıf. Biz bu vakfa minnet duygumuzun ifadesi olarak Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Bey'e fahri doktora unvanı vermek için bu toplantıyı organize ettik. Şunun altını çizeyim ki yaptıkları işler profesörlük payesi ile bile ifade edilemez. Her şeyiyle üniversitemizin hami vakfı diyebiliriz. Ne şekilde olursa olsun her zaman bize destek veren, her anımızda yanımızda olan bir vakıftan söz ediyoruz. Ahmet Keleşoğlu'nu rahmetle anıyor, onun izinde hayır faaliyetlerini sürdürenlere de Allah razı olsun diyorum” dedi.

Konuşmasına Ahmet Keleşoğlu'nu rahmetle anarak başlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “Ahmet Keleşoğlu'nun hayatı mücadeleyle geçen, bir ömür ve ömrünün her aşamasında hayır hasenatla uğraşan, adeta ülkemizin abide şahsiyetlerinden birisi. Sonay Bey de Ahmet Keleşoğlu'nun vefatından sonra tüm sorumluluğu üstlenerek hayır işlerine devam ediyor. Üniversite ve şehrimize yönelik her türlü hayır işlerinde nezaketle yer alıyorlar. Kendilerine şehrimiz adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar moderatörlüğünde, Mustafa Sonay Gürgen ile söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Gürgen, “Holding olarak işimizi düzgün yapabilmek için çok çalışıyoruz. Bir yandan da kazançlarımızın bir bölümünü vakfa aktararak eğitim, kültür ve sosyal hizmet gibi birçok alanda kullanıyoruz ve buna da özen gösteriyoruz. Böyle bir vakıf oluşumu içindeyiz ve benim için de Konyalı olarak kendi memleketimin bir üniversitesinden fahri doktora unvanı almak bir onur vesilesidir. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ve üniversite senatosuna böyle bir kararı aldıkları için de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından Mustafa Sonay Gürgen'e Rektör Zorlu tarafından biniş giydirilerek fahri doktora diploması takdim edildi.

Tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.