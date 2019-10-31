Neü'den Novi Pazar'a 11 tırlık malzeme yardımı

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'a, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliğinde hazırlanan 11 tır hastane demirbaşı ve tıbbi yardım malzemesi gönderildi.

Daha önce gönderilen 8 yardım tırının ardından Türk Kızılayı Selçuklu Şubesinin açılışında da 3 tır malzeme yolcu edildi.

Türk Kızılayı Selçuklu Şubesi açılışında konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, uluslararası marka değerine sahip sayılı kuruluşlarımız arasında yer alan Kızılay ile birlikte faaliyette bulunmanın kendileri için onur vesilesi olduğunu belirterek, “Üniversitemiz sosyal problemlerde mümkün mertebe çözüm üretmeye çalışan bir kurum haline geliyor. Novi Pazar'a gönderdiğimiz yardımlar da hayra bir vesile Geçtiğimiz aylarda 8 tır yola çıkmıştı, şimdi de kalan son 3 tır malzemeyi gönderiyoruz. Bu çalışmada emeği geçen Kızılaya, Konya Büyükşehir Belediyesine, üniversitemizdeki ekibimize ve adını sayamadığımız herkese teşekkür ediyorum. Bir zamanlar ecdadımızın bulunduğu, gönül bağımızın kopmadığı topraklara yardım eli uzatıyoruz. Boşnak kardeşlerimize ulaştırdığımız yardım faaliyetinin ve Selçuklu Kızılay Şubesinin açılışının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can ise, “Bugün hayırlı bir hizmet için buradayız. Selçuklu Şubemizin açılışındayız. Aynı zamanda Novi Pazar'daki kardeşlerimizin tıbbi malzeme ihtiyaçlarını gidermek üzere daha önceden gönderilen 8 tırlık malzemenin son halkası olan 3 tırlık malzemeyi göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projenin oluşmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımızı, başta Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Meram Tıp Fakültesi Dekanlığına, en alt birimde çalışanlara kadar herkesi kutluyorum” diye konuştu.

Kızılayın çalışmalarını gönüllülük esasına göre yürüttüğünü belirten Türk Kızılayı Selçuklu Şube Başkanı Zekeriya Kartal, çalışmalarda temel güçlerinin yardımsever Türk halkı olduğunu aktardı. Novi Pazar'a yapılan yardım hakkında konuşan Kartal, “Evladı Fatihan Sancak bölgesi Novi Pazar şehrine 11 tır ile 4 milyon değerinde tıbbi yardım malzemesi gönderilecek. Müslüman Boşnak kardeşlerimize tıbbi yardım desteğinde bulunacağız. Tüm paydaşlara ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay'ının Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından olduğunu ve dünyanın dört bir yanındaki yardıma muhtaç insanların yardımına koştuğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak yurt içinde ve yurt dışında Türk Kızılayı ile birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu da, Konya'nın ve Konya Büyükşehir Belediyesinin maddi ve manevi olarak her zaman Kızılay'ın yanında olduğunu vurguladı. Türk Kızılayının kuruluşundan itibaren önemli faaliyetler gerçekleştirdiğinin altını çizen Kızılay Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, açılışı yapılan Selçuklu Şubesinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Açılış töreninin ardından yardım tırları Novi Pazar'a uğurlandı.